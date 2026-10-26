Армія США відпрацювала масові тимчасові поховання — Defense News

Армія США під час навчань у Феєтвіллі, штат Північна Кароліна, відпрацювала масове тимчасове поховання загиблих на полі бою. До другої фази операції Dragon Covenant залучили інженерні підрозділи, команди превентивної медицини, капеланів і фахівців із роботи з останками загиблих, повідомляє Defense News.

Військові перевіряли, наскільки швидко можна рити та засипати траншеї, не пошкоджуючи умовні останки. Для цього використали моделі скелетів і ємності з водою, що імітували останки. Мета навчань — зберегти можливість подальшої ідентифікації та репатріації загиблих після завершення конфлікту.

Швидкість робіт і зміни в настановах

За чинною доктриною Армії США, ділянка для тимчасового поховання має складатися з п’яти паралельних траншей, розрахованих загалом на 100 тіл: по десять з кожного боку траншеї. Раніше підрозділи зі стандартними екскаваторами могли викопати одну траншею для десяти тіл за три години.

Під час останніх навчань оператори бульдозерів D6 викопували траншею для 20 тіл у середньому за одну годину 15 хвилин. Військові розрахували, що інженерна рота з потрібною технікою за безперервної роботи зможе викопати й засипати траншеї для до 2400 тіл за 24 години.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Учасники також встановили, що визначена настановами відстань у сім футів між рядами є надто малою для проходження бульдозера без ризику порушити траншеї. Армія США заявила, що цей та інші висновки врахують у майбутніх доктринальних документах.

Правила поводження з останками

Американські правила передбачають евакуацію людських останків, коли це дозволяють бойові умови. Водночас тимчасове поховання допускається у разі масових втрат, коли переміщення загиблих небезпечне або неможливе через нестачу транспорту, а також у випадках застосування хімічної, біологічної, радіологічної чи ядерної зброї.

Військові мають гідно поводитися з похованими солдатами, цивільними та комбатантами противника й зберігати наявні дані про них. Капелани під час навчань також готували протоколи для ситуацій, коли неможливо проводити окремі релігійні церемонії для кожного загиблого. Третя фаза Dragon Covenant запланована на весну 2027 року; вона має охопити питання безпеки, медичних об’єктів і пункту збору останків.

Читай нас у