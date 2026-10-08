Армія США виявила системні збої у катастрофі над Вашингтоном — The Hill

Армійський звіт США пов’язав системні збої зі зіткненням пасажирського літака American Airlines із військовим вертольотом UH-60 Black Hawk поблизу Національного аеропорту імені Рональда Рейгана у Вашингтоні, США. Аварія сталася у 2025 році, коли літак за кілька секунд до посадки зіткнувся з вертольотом. Унаслідок катастрофи загинули 67 людей, ніхто з пасажирів і членів екіпажів двох повітряних суден не вижив.

Як повідомляє The Hill, 50-сторінковий звіт, підготовлений у травні, написав генерал-лейтенант Майкл Маккаррі. Він дійшов висновку, що аварію спричинили збої на всіх рівнях системи управління конфліктними ситуаціями в повітрі.

Проблеми зі зв’язком

Найсуттєвішим чинником Маккаррі назвав дві перервані радіопередачі. Через це армійський вертоліт, що виконував політ під позивним PAT 25, не отримав критично важливих повідомлень від диспетчерської вежі аеропорту.

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У звіті також зазначено, що міське освітлення відіграло значну роль в аварії. Автор документа вважав імовірним, що екіпаж PAT 25 не зміг відрізнити вогні літака American Airlines від міських вогнів.

Рекомендації для армії

Висновок про проблеми зі зв’язком узгоджується зі звітом Національної ради з безпеки на транспорті США, оприлюдненим у січні. Рада рекомендувала провести дослідження чинників, які погіршують роботу комунікаційного обладнання та негативно впливають на безпеку цивільних і військових польотів.

Маккаррі також підтримав рекомендацію ради переглянути підхід армії до розподілу ресурсів для створення дієвої системи управління безпекою. Родичі загиблих, об’єднані в групу Families of Flight 5342, заявили, що екіпаж вертольота стикався з міськими вогнями, обмеженою видимістю через прилади нічного бачення та перерваними радіовикликами. Частина сімей у вересні 2025 року подала позов проти American Airlines і федерального уряду США, стверджуючи про неправомірне заподіяння смерті та недбалість.

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