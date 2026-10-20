Армія США визначила підрозділ ППО для Golden Dome — Defense News

Армія США визначила підрозділ протиповітряної оборони, який підтримуватиме проєкт протиракетного щита Golden Dome for America. Командувач Космічного та протиракетного командування армії США генерал-лейтенант Джон Л. Рафферті підтвердив це під час щорічної зустрічі Асоціації армії США, повідомляє Defense News.

Назву підрозділу Рафферті не розкрив. За його словами, йдеться про добре підготовлену організацію, здатну виконувати завдання в межах Golden Dome після розгортання систем. Він зазначив, що проєкт має об’єднати розосереджені по країні датчики, перехоплювачі та системи командування й управління.

Єдина система командування

Рафферті пояснив, що нинішні системи протиповітряної оборони зазвичай використовують у комплексах, до яких входять сенсор, перехоплювач і компонент командування та управління. У концепції Golden Dome ці складові можуть працювати більш розосереджено: система має дозволити використовувати дані будь-якого сенсора, обирати найефективніший засіб перехоплення та відповідну систему управління.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

До підготовки також залучена Об’єднана оперативна група Gold, створена в січні у складі Північного командування США. Підрозділ налічує близько 100 осіб і очолюється офіцерами армії США. Його заступник командувача полковник Кевін Стонерук заявив, що група організовує планувальні навчання та координує роботу представників промисловості й державних установ, зокрема над формуванням кіберможливостей проєкту.

Планування та фінансування

Із лютого оперативна група провела в Колорадо-Спрінгс серію планувальних сесій, у яких узяли участь приблизно 300 представників спільноти учасників Golden Dome. Вони опрацьовували концепцію операційного застосування системи та питання, що потребують додаткового вирішення. Наступну сесію планували провести наприкінці жовтня.

Посадовці Пентагону заявляли про намір розгорнути початкову версію Golden Dome до кінця наступного року, щоб забезпечити роботу щита до завершення другого президентського терміну Дональда Трампа. Повнішу версію системи планують створити до 2035 року. Пентагон запросив 17,5 млрд доларів на Golden Dome у 2027 фінансовому році через пакет узгодження бюджету обсягом 350 млрд доларів, а також близько 400 млн доларів на дослідження і розробки в базовому бюджетному запиті.

Читай нас у