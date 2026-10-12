Армія США запровадила спеціальність 390A з робототехніки — Defense News

Армія США запровадила нову військову спеціальність 390A для техніків із робототехніки та безпілотних систем. Під час церемонії в Центрі та школі спеціальної війни імені Джона Ф. Кеннеді армії США представили перших 10 фахівців категорії warrant officer, повідомляє Defense News.

Фахівці з автономних систем

Техніки 390A працюватимуть експертами з роботизованих і автономних систем. До їхніх завдань входитимуть програмування, складання та ремонт таких систем, а також їх інтеграція в бойові операції.

Нових фахівців призначатимуть до тактичних формувань на рівні бригад і груп. Вони консультуватимуть командирів щодо застосування автономних систем під час операцій, а також мають оперативно пропонувати рішення у разі проблем із робототехнікою в польових умовах.

Армія США виокремила робототехніку в самостійну спеціалізацію, аби не покладати на операторів сил спеціальних операцій ще одну складну компетенцію на додачу до їхніх наявних знань і завдань.

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19 тижнів навчання

Кандидати на спеціальність 390A мають пройти 19-тижневий курс. Під час навчання вони повинні зібрати з нуля безпілотники, які можуть здійснювати навігацію без GPS і радіочастотних сигналів.

За заявою армії США, створені в межах курсу роботизовані системи покладатимуться передусім на штучний інтелект і машинне навчання для навігації до цілей. У матеріалі також зазначається, що дрони, з'єднані з оператором оптоволоконним кабелем, можуть бути захищеними від зовнішніх перешкод сигналу, зокрема глушіння.

Заступник начальника штабу армії США генерал Крістофер ЛаНев заявив, що армія змінює структуру сил, зокрема додає багатодоменну оперативну групу, оснащену автономними засобами дальнього ураження. За його словами, технічні експерти допомагатимуть командним групам інтегрувати такі можливості в масштабах усієї армії.

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