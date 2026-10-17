Армія Судану заявила про загибель десятків бійців RSF у Ньялі — Al Jazeera
Суданська армія заявила, що внаслідок серії авіаударів по Ньялі на південному заході Судану загинули десятки бійців воєнізованих Сил швидкої підтримки (RSF). Як повідомляє Al Jazeera, за твердженням військових, цілями ударів у п’ятницю були позиції та командні центри RSF у місті.
Ньяла є столицею штату Південний Дарфур і місцем розташування самопроголошеної адміністрації RSF. Угруповання контролює більшу частину регіону Дарфур, а суданська армія неодноразово застосовувала там безпілотники, намагаючись повернути під контроль захоплені території.
Заяви про жертви серед цивільних
RSF, зі свого боку, заявили, що суданські військові атакували безпілотником жвавий ринок худоби в Ньялі. За версією угруповання, загинули 30 цивільних, зокрема 17 жінок і п’ятеро дітей.
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RSF не підтвердили й не спростували повідомлення про загибель їхніх бійців та знищення командних центрів під час окремих атак. Правозахисна група Emergency Lawyers також написала в соцмережі X, що в п’ятницю в Ньялі зазнав удару ринок, а використаний безпілотник, за її заявою, був пов’язаний із суданською армією.
Бойові дії посилюються
За даними Al Jazeera, протистояння між суданською армією та RSF посилилося. Джерело в уряді Судану повідомило телеканалу, що RSF атакували безпілотниками гірничодобувні об’єкти в Південному Кордофані, а обстріли в різних частинах країни активізувалися протягом останніх 24 годин.
Раніше цього місяця командувач суданської армії Абдель Фаттах аль-Бурхан пообіцяв повернути під контроль військових «кожен дюйм» територій, які утримує RSF. Громадянська війна в Судані триває з 2023 року та забрала десятки тисяч життів.