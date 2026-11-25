У Лондоні, Велика Британія, «Арсенал» зіграв унічию 1:1 із дортмундською «Боруссією» у матчі п’ятого туру Ліги чемпіонів. Лондонський клуб вийшов уперед у першому таймі, однак гості після перерви зрівняли рахунок.

Голи в обох таймах

Як повідомляє Interia Sport, рахунок на 10-й хвилині відкрив Віктор Дьокереш. Форвард «Арсеналу» завдав сильного удару з-за меж штрафного майданчика після передачі Ноні Мадуеке.

До перерви господарі контролювали гру. За кількістю ударів у площину воріт вони переважали суперника з рахунком 3:0, але другого м’яча не забили.

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Відповідь гостей

На 53-й хвилині «Боруссія» відновила рівновагу. Жоанн Гаду пройшов із м’ячем кількадесят метрів і віддав передачу Максиміліану Баєру, який пробив у ближній кут воріт.

У заключній частині зустрічі «Арсенал» активніше атакував у пошуках переможного гола, тоді як дортмундці більше діяли в обороні. Втім, рахунок до фінального свистка не змінився.

Після нічиєї «Арсенал» має 11 очок, а «Боруссія» — 10. Команди проведуть ще по три матчі на етапі ліги. У наступному турі лондонці прийматимуть «Реал», а клуб із Дортмунда вдома зіграє з «Інтером».

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