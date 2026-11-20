У США Асоціація футболістів MLS оприлюднила дані про винагороди гравців, за якими польський футболіст Роберт Левандовський посідає друге місце в лізі. Його річні виплати становлять $19,51 млн, повідомляє Interia Sport.

Друге місце після Мессі

За даними видання, найбільшу винагороду в MLS отримує Ліонель Мессі з «Інтер Маямі» — $28,3 млн. Третім у рейтингу є Антуан Грізманн, який виступає за клуб з Орландо та отримує майже $14 млн.

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Зазначена для Левандовського сума включає не лише гарантовану зарплату, а й виплати за підписання контракту та інші бонуси. Гарантована частина винагороди польського гравця становить $16 млн.

Плей-оф для Чикаго

Левандовський виступає за «Чикаго Файр», який завершив регулярний сезон на четвертому місці у своїй конференції. У першій стадії плей-оф команда зіграє проти «Шарлотт». Перший матч заплановано на ніч із неділі на понеділок за польським часом, початок — о 00:30.

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