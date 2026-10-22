У США Асоціація кореспондентів Білого дому (WHCA) розкритикувала рішення Білого дому обмежити доступ кореспондента The Independent Ендрю Файнберга до висвітлення діяльності президента Дональда Трампа. Як повідомляє The Hill, Файнберг мав у четвер працювати представником друкованого пулу та супроводжувати президента, однак Білий дім усунув його від цього чергування.

Заява WHCA

Президентка WHCA Джекі Генріх заявила, що асоціація рішуче заперечує проти обмеження роботи журналіста лише через те, що президенту не сподобалися його запитання. Вона назвала це відплатою та наголосила, що право американців на незалежну пресу залежить від можливості журналістів працювати без страху втратити доступ через запитання до президента.

Позиція Білого дому

Речник Білого дому захистив це рішення, заявивши, що жодна людина чи журналіст не має конституційного права на доступ до Овального кабінету, літака Air Force One або інших чутливих і приватних об’єктів. Також представник Білого дому звинуватив видання, які, за його твердженням, брешуть, фабрикують інформацію та ігнорують правду.

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Рішення ухвалили після суперечки Трампа з Файнбергом в Овальному кабінеті у вівторок. Коли журналіст почав ставити запитання про гольф-поля, якими володіє президент, Трамп перервав його та запитав, чи є той хворою людиною. За словами Файнберга, раніше він також запитував Трампа про нову урядову лінію для повідомлень про шахрайство.

Віцепрезидент Джей Ді Венс поширив відео інциденту в соцмережах і образив Файнберга у підписі. Офіційний акаунт Білого дому Rapid Response 47 також перепостив запис та використав у підписі образливе слово щодо людей із порушеннями розвитку.

WHCA раніше засуджувала спроби адміністрації Трампа обмежувати доступ репортерів через незгоду з висвітленням подій. Минулого місяця федеральний суддя зобов’язав негайно відновити доступ до Білого дому журналістам CNN, MS NOW та Politico, яких перед тим не допускали до установи.

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