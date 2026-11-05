Темношкіра астронавтка вперше очолила пілотовану місію до МКС — Space.com

Астронавтка NASA Джессіка Воткінс очолила місію SpaceX Crew-13 до Міжнародної космічної станції та стала першою темношкірою жінкою, яка командує пілотованою космічною місією. Crew Dragon із Воткінс і ще трьома астронавтами стартував на ракеті Falcon 9 1 жовтня 2026 року. Про це повідомляє Space.com.

Перед запуском Воткінс назвала цю подію важливою віхою як для NASA, так і для країни. Crew-13 стала для неї другою космічною місією: у 2022 році вона літала до МКС у складі Crew-4. До нового польоту астронавтка провела в космосі понад 200 днів, а місія Crew-13 має тривати приблизно шість місяців.

Досвід командирки місії

Воткінс за фахом геологиня, також вона має досвід акванавтки та раніше професійно грала в регбі. У NASA пояснили, що її призначили командиркою Crew-13 через космічний досвід, лідерські якості та здатність допомогти екіпажу виконати цілі місії.

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Комерційна астронавтка та геологиня Сіан Проктор, яка у 2021 році стала першою темношкірою жінкою-пілоткою космічного корабля під час приватної місії Inspiration4, заявила, що досягнення Воткінс має значення для багатьох людей. За її словами, присутність жінок і темношкірих жінок на керівних посадах у космічних екіпажах є важливою, а різноманіття робить екіпаж сильнішим.

Представництво в космічних польотах

За даними Space.com, приблизно 45% чинного корпусу астронавтів NASA становлять жінки, а близько 25% — представники расових та етнічних меншин. Водночас у космосі побували лише шість темношкірих жінок, серед яких і Воткінс.

Проктор вважає, що розвиток комерційних космічних польотів розширив доступ до космосу для людей із різним досвідом. Вона також висловила впевненість, що майбутні екіпажі програми Artemis для польотів до Місяця будуть різноманітними.

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