Астрономи виявили найдальший із відомих квазарів — об’єкт J1504+6252, який дослідницька група назвала Dún Aonghasa. Його світло походить із часу, коли Всесвіту було лише 630 мільйонів років. Як повідомляє RMF24, червоне зміщення об’єкта становить z = 8,13.

Квазар знайшла група астрономів під керівництвом доктора Жульєна Вольфа з Інституту астрономії Макса Планка в Гайдельберзі та Європейської південної обсерваторії. Для пошуку використали дані широкого огляду неба космічного телескопа Euclid. Відстань до об’єкта підтвердили за допомогою обсерваторії Кека, телескопа Hubble, Великого бінокулярного телескопа та космічного телескопа James Webb.

Чорна діра масою 360 мільйонів Сонць

Квазари є надзвичайно яскравими активними ядрами галактик. Їхнє випромінювання виникає, коли речовина падає до надмасивної чорної діри, нагрівається та вивільняє велику кількість енергії. Завдяки цьому квазари можна спостерігати на величезних космічних відстанях.

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Маса центральної чорної діри в Dún Aonghasa оцінюється у 360 мільйонів мас Сонця. Такий показник ставить питання про те, як настільки масивні чорні діри могли сформуватися за відносно короткий час після Великого вибуху. Результати дослідження опублікували в журналі Astronomy & Astrophysics.

Можливий сценарій утворення

Дослідники розглянули кілька сценаріїв появи надмасивної чорної діри. За наведеними даними, для Dún Aonghasa найімовірнішим є сценарій прямого колапсу: чорна діра могла утворитися внаслідок стискання масивної газової хмари під дією власної гравітації.

Наразі чорна діра зростає значно повільніше, ніж дозволяє межа Еддінгтона — теоретичне обмеження темпу акреції речовини. Науковці припускають, що в минулому її зростання могло бути швидшим, можливо навіть перевищувати теоретичні межі. Якщо вдасться виявити ще давніші квазари, для пояснення їхнього походження можуть знадобитися інші гіпотези, зокрема про первинні чорні діри.

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