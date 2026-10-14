AT&T продасть мексиканський бізнес Televisa і Fintech за $2 млрд — Channel NewsAsia

Американська телекомунікаційна компанія AT&T домовилася продати свій мексиканський підрозділ консорціуму Grupo Televisa та Fintech Holdings за $2 млрд готівкою. Закриття угоди очікують у першому кварталі 2027 року після отримання регуляторних дозволів у Мексиці, повідомляє Channel NewsAsia.

Умови угоди

Ціна угоди в $2 млрд готівкою може бути скоригована. Вона також передбачає додаткові контрактні та умовні вигоди. Угоду профінансують коштом доступної готівки та безрегресного забезпеченого боргового фінансування.

Televisa і Fintech володіють по 50% у консорціумі, який купує AT&T Mexico. AT&T пояснила продаж прагненням зосередитися на волоконно-оптичних мережах і мережах 5G у США.

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Показники AT&T Mexico

За даними Televisa, станом на грудень 2025 року AT&T Mexico була другим за розміром мобільним оператором країни та мала близько 24,7 млн абонентів. У 2025 році підрозділ отримав 85,4 млрд мексиканських песо доходу й 1,4 млрд песо операційного прибутку.

AT&T зазначила, що у звітності для Комісії з цінних паперів і бірж США за третій квартал 2026 року класифікує AT&T Mexico як актив, утримуваний для продажу, у складі операцій, що тривають.

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