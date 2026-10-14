Аудитори ЄС застерегли про ризики контролю за новим бюджетом — Politico Europe

Президент Європейського суду аудиторів Тоні Мерфі заявив, що запропонована Європейською комісією реформа довгострокового бюджету ЄС може ускладнити контроль за тим, як держави-члени витрачають спільні кошти. Про це повідомляє Politico Europe.

За словами Мерфі, більша свобода національних урядів у перерозподілі видатків ускладнить відстеження коштів. Він порівняв запропонований підхід із системою, за якої держави отримуватимуть значні суми та самі відповідатимуть за належне використання грошей.

Єдиний фонд для кількох напрямів

Єврокомісія прагне зробити наступний семирічний бюджет ЄС гнучкішим після періоду, на який вплинули пандемія, війни та кліматичні потрясіння. План передбачає спрямування приблизно половини бюджету — майже €1 трлн за сім років — до єдиного фонду. Країни зможуть використовувати його для цілей від міграції до сільського господарства та регіонального розвитку.

Однією з новацій є включення Спільної сільськогосподарської політики, яка традиційно мала окремий бюджетний рядок, до фонду Національних і регіональних партнерських планів. Мерфі зазначив, що зі змішуванням коштів ЄС із національними бюджетами Брюсселю буде важче контролювати їхнє фактичне призначення.

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Побоювання щодо прозорості

За останнім звітом Європейського суду аудиторів, торік неналежне використання коштів бюджету ЄС зростало, а помилки в операціях оцінили приблизно у €5 млрд. Мерфі попередив, що за нової моделі може бути складніше навіть оцінювати такий показник, оскільки національні аудиторські органи мають різні повноваження та методи роботи.

Голова його кабінету Вольфганг Штольц додав, що аудитори неодноразово виявляли недостатню надійність роботи таких органів. Водночас Європейська комісія захистила свою пропозицію, заявивши, що ключові принципи чинної системи контролю збережуться. Комісія також наголосила, що зможе вимагати від держав-членів змінити плани або запровадити коригувальні механізми за потреби.

Мерфі також звернув увагу на досвід післяковідного фонду відновлення ЄС, на основі якого розробляли нові національні плани. За його словами, державам стало легше спрямовувати гроші туди, де вони потрібні, однак витрати стали менш прозорими: у межах цього механізму ЄС щороку публікує дані лише про 100 найбільших одержувачів коштів.

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