Аудитори Німеччини виявили серйозні недоліки в ремонтах Deutsche Bahn — Der Spiegel

У Німеччині Федеральна рахункова палата виявила серйозні недоліки у програмі Deutsche Bahn із комплексного ремонту найбільш завантажених залізничних маршрутів. У звіті для бюджетного комітету Бундестагу аудитори зазначили, що перші ремонти коридорів виявили серйозні прорахунки, а дослідження економічної доцільності були помилковими й ненадійними, повідомляє Der Spiegel.

Зауваження до планування та витрат

За висновками Рахункової палати, інфраструктурний підрозділ DB InfraGo значною мірою не виконує своїх обіцянок щодо ремонтів. Аудитори вважають необхідним послідовно скоригувати реалізацію програми. Міністерство транспорту Німеччини у своїй позиції не спростувало висновків перевірки, а, за даними звіту, підтвердило наявність проблем із розрахунками економічної доцільності та контролем результатів.

Рахункова палата закликала міністерство довести економічну обґрунтованість і результативність кожного ремонту відповідно до бюджетного законодавства та усунути виявлені недоліки. На думку аудиторів, для багатомільярдних інвестицій у ремонти коридорів досі немає надійної основи для ухвалення рішень. Бюджетному комітету Бундестагу також бракує суттєвої інформації для виконання контрольних і бюджетних повноважень. Витрати на деякі вже завершені ремонти значно зросли.

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Менше маршрутів і поетапне відновлення руху

Програма передбачає багатомісячне закриття інтенсивно використовуваних ліній для комплексної модернізації. Очікується, що після цього маршрути будуть менш схильними до збоїв, а пунктуальність покращиться в усій мережі.

Після проблем під час перших робіт Deutsche Bahn і федеральна влада за два тижні до публікації звіту оголосили, що впродовж наступних п’яти років відремонтують значно менше маршрутів, ніж планували раніше. Також рух поїздів після завершення робіт мають відновлювати поступово, а не повністю в одну визначену дату. Рахункова палата зазначила, що компанія скоротила обіцяний період без нових будівельних робіт із десяти до п’яти років, однак уже не дотримується і цього зобов’язання через подальші роботи та усунення дефектів.

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