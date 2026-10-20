Аварію на нафтовій свердловині в Нігері досі не взяли під контроль — Mongabay

На півдні Нігеру з 25 вересня зі свердловини Goumeri W8 викидаються сира нафта та газ. Аварія пошкодила сусідні об’єкти, а ситуацію досі не вдалося повністю взяти під контроль, повідомляє Mongabay.

Пошкодження платформи

Генеральний секретар Міністерства нафти Нігеру Абдулкарім Мохамед Алі у заяві, поширеній 12 жовтня, назвав подію екологічним інцидентом виняткової тяжкості. За його словами, значні обсяги нафти й газу викидало на висоту понад 10 метрів.

Платформа, яку Goumeri W8 ділить зі свердловинами Goumeri W3 та Goumeri W4, зазнала значних пошкоджень. Це також скомпрометувало цілісність двох сусідніх установок. Первинні висновки виключили кримінальний або терористичний характер інциденту, однак його причину досі не встановили.

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Екологічні наслідки

14 жовтня на місце вирушила група за участю міністрів нафти й довкілля Нігеру. Вона зустрілася з інженерами, які працюють над усуненням наслідків аварії, а також із командою фахівців, направленою урядом Алжиру для допомоги.

Свердловини Goumeri W8, W3 та W4 входять до нафтового блоку Агадем поблизу кордонів із Чадом і Нігерією. Його переважно експлуатує CNPC Niger Petroleum SA — місцева дочірня компанія китайської державної China National Petroleum Corporation.

У пустельному регіоні є важливі місця існування трьох видів сахаро-пустельних антилоп, що перебувають під загрозою: єгипетської газелі-доркас, тонкорогої газелі та аддакса. Точний вплив аварії на довкілля ще не визначили, але значний викид нафти може мати негативні наслідки для місцевого біорізноманіття. Для встановлення точних причин аварії та відповідальності за неї відкрили розслідування.

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