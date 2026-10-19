Авіаносець HMS Prince of Wales вирушив до Арктики й Північної Атлантики — RMF24

Британський авіаносець HMS Prince of Wales у неділю вирушив із Портсмута на північ, щоб очолити ударну групу Великої Британії під час місії в Арктиці та Північній Атлантиці. Корабель, який називають найбільшим військовим кораблем в історії країни, розпочинає другий етап операції Firecrest, повідомляє RMF24.

Навчання з союзниками НАТО

Метою місії є підтримання бойової готовності, інтенсивні навчання та посилення взаємодії із союзниками по НАТО. На борту авіаносця перебувають винищувачі F-35, вертольоти Merlin і Wildcat, а також безпілотники Malloy.

У заходах беруть участь понад 1200 британських військовослужбовців. Вони взаємодіятимуть із силами Норвегії, Данії та Німеччини. Спільні навчання мають перевірити й зміцнити взаємосумісність у межах НАТО.

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Ескорт і зустрічі в Осло

Королівський військово-морський флот Великої Британії заявив, що присутність авіаносця в регіоні є «потужним щитом» для ключових енергетичних, торговельних і комунікаційних маршрутів Північної Європи. Міністерка збройних сил Луїза Сандер-Джонс назвала операцію під командуванням НАТО сигналом для партнерів і потенційних противників щодо ролі Великої Британії у безпеці Північної Атлантики.

Авіаносець супроводжує есмінець HMS Dauntless. До групи також входить штаб британської ударної групи під командуванням комодора Річарда Г'юїтта. В Осло на борту HMS Prince of Wales мають відбутися Atlantic Future Forum та International Sea Power Conference, де військові, експерти й політики обговорюватимуть безпеку в євроатлантичному регіоні.

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