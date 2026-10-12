Австралія й Нова Зеландія застерегли від поїздок до Саудівської Аравії — Al Jazeera

Австралія та Нова Зеландія приєдналися до низки держав, які застерегли громадян від поїздок до Саудівської Аравії після серії атак хуситів на аеропорти королівства. Про це повідомляє Al Jazeera.

Попередження для мандрівників

Департамент закордонних справ і торгівлі Австралії порадив громадянам уникати міжнародного аеропорту імені короля Халіда в Ер-Ріяді та переглянути необхідність подорожей до інших аеропортів Саудівської Аравії.

Міністерство закордонних справ і торгівлі Нової Зеландії закликало не подорожувати до головного аеропорту столиці, а також до провінцій Наджран, Джизан та Асір. Відомство також рекомендувало утриматися від усіх необов’язкових поїздок до країни.

Раніше аналогічні рекомендації оприлюднили США, Канада, Велика Британія, Південна Корея та Японія. Посольство США в Ер-Ріяді порадило американцям переглянути необхідність поїздок до королівства, пославшись на загрозу атак з боку Ірану та підтримуваних ним хуситів.

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Канада закликала не здійснювати необов’язкових поїздок до жодного району Саудівської Аравії. Південна Корея рекомендувала своїм громадянам залишити країну, якщо вони не перебувають там у невідкладних службових справах, а тим, хто планує поїздку, — скасувати її.

Атаки та перебої в авіасполученні

За менш ніж тиждень аеропорти Саудівської Аравії зазнали п’яти атак. У неділю снаряд влучив у міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді: за даними Генерального управління цивільної авіації Саудівської Аравії, одна людина загинула, ще 11 дістали поранення.

У суботу удар хуситів по цьому самому аеропорту, за даними Al Jazeera, забрав життя 13 людей, понад 300 були поранені. Хусити взяли на себе відповідальність за чотири попередні удари по саудівських аеропортах, тоді як відповідальність за недільню атаку ще не взяла на себе жодна група.

Аеропорти імені короля Халіда в Ер-Ріяді та імені короля Фахда в Даммамі залишаються закритими. Атаки також порушили авіасполучення через міжнародний аеропорт імені короля Абдель-Азіза в Джидді: у неділю там скасували понад 150 рейсів, ще 374 затримали.

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