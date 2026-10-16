Австралія інвестує AU$2,4 млрд у систему управління ППО і ПРО — AeroTime

Міністерство оборони Австралії 15 жовтня 2026 року оголосило про інвестицію AU$2,4 млрд, або близько US$1,7 млрд, у нову систему моніторингу повітряного простору та координації реагування на повітряні й ракетні загрози. Фінансування розраховане на шість років і передбачене в межах проєкту Air 6500, повідомляє AeroTime.

Система командування та управління

Проєкт передбачає створення Joint Air Battle Management System (JABMS), яка має замінити чинну Air Battle Management System Сил оборони Австралії та модернізувати спостереження за повітряним простором і управління ним.

JABMS має стати основою командування та управління інтегрованою системою протиповітряної і протиракетної оборони Австралії. Вона повинна поєднати сенсори, озброєння та осіб, які ухвалюють рішення, у морському, наземному, повітряному, космічному й кіберпросторі. Це має надати командирам спільну картину обстановки та інструменти підтримки рішень для швидшого реагування на загрози.

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Інтеграція літаків і кораблів

Після введення в експлуатацію JABMS інтегруватиме наявні й майбутні платформи, зокрема винищувачі F-35A Lightning II Королівських ВПС Австралії, есмінці класу Hobart Королівських ВМС та заплановані армійські засоби наземної протиповітряної оборони середньої дальності. Останні розробляють у межах проєкту Land 6504.

Інвестиція також охоплює заміну застарілих систем командування та управління, будівництво великих об’єктів на авіабазі Королівських ВПС у Дарвіні, закупівлю парку мобільних транспортних засобів, підтримку раніше поставлених спроможностей та інтеграцію нових засобів ППО і ПРО.

Проєкт реалізують у межах стратегічного партнерства оборонного відомства з Lockheed Martin Australia. Національна оборонна стратегія Австралії на 2026 рік визначила протиракетну оборону критично важливою спроможністю через поширення передових ракетних технологій і посилення стратегічної конкуренції.

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