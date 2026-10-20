Австралія оголосила тендер на систему ППО середньої дальності — Defense News

Міністерство оборони Австралії 13 жовтня розпочало відбір постачальника наземної системи протиповітряної оборони середньої дальності для сухопутних військ. Проєкт отримав назву Land 6504 і має посилити оборону країни, яка наразі має лише один полк систем NASAMS малої дальності, повідомляє Defense News.

Вимоги до нової системи

Канберра шукає готове й перевірене рішення, здатне перехоплювати балістичні ракети на завершальній ділянці польоту, а також дозвукові аеродинамічні цілі. Нова система має стати частиною національної інтегрованої архітектури ППО та взаємодіяти з радарами австралійської CEA Technologies і системою управління повітряним боєм Joint Air Battle Management System, яку розробляє Lockheed Martin Australia.

У Національній оборонній стратегії Австралії на 2026 рік пріоритетом визначили прискорене розгортання наземної активної протиракетної оборони середньої дальності, зокрема через інвестиції у пускові установки, боєприпаси та їхню інтеграцію із системами командування й управління Збройних сил країни.

Строки та потенційні учасники

Інтерес до тендеру вже виявляють виробники з Європи, Ізраїлю, Південної Кореї, Туреччини та США. Південнокорейська Hanwha, зокрема, представляла свою систему L-SAM на виставці Land Forces 2026 у Перті на початку жовтня.

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Австралія планує обрати постачальника до кінця 2027 року. Бойові стрільби обраної системи мають провести під час навчань Talisman Saber у середині 2029 року, а початкової оперативної готовності планують досягти на початку 2030-х років.

Через стислі строки Канберра паралельно розглядає прямі комерційні закупівлі та механізм американських міжурядових продажів Foreign Military Sales. Серед можливих варіантів також називають оснащення наявних австралійських NASAMS ракетами розширеної дальності AMRAAM-ER. Lockheed Martin Australia раніше продемонструвала запуск ракети SM-2 із причіпної пускової установки з використанням бойової системи Aegis і радара CEA.

Одним із чинників для тендеру стало посилення військових спроможностей Китаю. Видання зазначає, що на початку 2025 року корабельна група Народно-визвольної армії Китаю здійснила обхід Австралії, а в липні Китай запустив міжконтинентальну балістичну ракету в південну частину Тихого океану.

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