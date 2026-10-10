Австралія подовжила виняток для круїзних суден до 2028 року — ABC News Australia

Уряд Австралії продовжив до 2028 року дію винятку з національного трудового законодавства для круїзних суден, запровадивши водночас нові вимоги щодо захисту членів екіпажів. Про це повідомляє ABC News.

Виняток, запроваджений 1998 року, дозволяє круїзним операторам не застосовувати австралійські трудові норми та натомість керуватися положеннями міжнародної Морської трудової конвенції. Нові зобов'язання стали першими умовами, які Австралія додала до цього винятку.

Нові права для екіпажів

Відтепер оператори круїзних суден не можуть обмежувати право працівників на колективні переговори. Крім того, всі скарги екіпажів, що стосуються Морської трудової конвенції, мають передаватися Австралійському органу безпеки на морі. Уряд розраховує, що це дасть регулятору повнішу інформацію про скарги на умови праці та їхній розгляд.

Міністерка транспорту Кетрін Кінг заявила, що зміни мають захищати працівників і водночас підтримувати морську галузь Австралії. Вона раніше назвала «жахливими» звинувачення, про які повідомляли члени екіпажів деяких суден Carnival.

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Позиція профспілки та компанії

Національний секретар Морської спілки Австралії Джейк Філд заявив, що сам виняток не мав існувати, та закликав уряд розслідувати ситуацію в галузі. На думку профспілки, продовження дії норми може закріпити експлуатацію іноземних моряків.

У серпні ABC News повідомляло про звинувачення на адресу Carnival: працівники заявляли про 12-годинні робочі дні сім днів на тиждень, неналежну медичну допомогу, ненадання безпечної питної води та оплату менш як 3 долари за годину. Компанія відкинула ці твердження, заявивши, що її судна дотримуються міжнародних стандартів. Carnival також повідомляла, що орган морської безпеки провів раптові інспекції трьох її суден в Австралії та не виявив порушень.

Carnival експлуатує в Австралії три судна — Adventure, Encounter і Splendor, на кожному з яких працює приблизно по тисячі членів екіпажу, переважно з країн Південно-Східної Азії та Африки. Уряд заявив, що це буде останнє продовження винятку, а також розглядає перегляд відповідного законодавства, висновки якого ще не оприлюднені.

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