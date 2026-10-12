Австралія щороку викидає 7,6 млн тонн їжі вартістю понад $36 млрд — ABC News Australia

В Австралії щороку викидають близько 7,6 млн тонн їжі, що коштує економіці понад $36 млрд. Приблизно 70% цих харчових відходів придатні до споживання, повідомляє ABC News Australia.

Втрати бізнесу

За даними Sustainable Restaurant Association, сектор гостинності Австралії щороку продукує 1,2 млн тонн харчових відходів. Їхній економічний вплив у сфері харчового обслуговування оцінюють у $6,4 млрд, або в середньому в $66 тис. на один бізнес щороку.

Експертка з харчових відходів Белінда Челлінгворт зазначила, що менше ніж чверть підприємств регулярно перевіряють обсяги викинутої їжі. За її словами, компанії можуть не враховувати сукупні витрати: закупівлю надлишкових продуктів, недоотриманий дохід від непроданих страв і оплату вивезення сміття.

Власник сіднейського пабу та броварні Карл Райзборо після перегляду підходів до відходів перестав викидати 50 кг пивної дробини з кожної партії пива. Її забирають для використання в садах або для тварин. Підприємець повідомив, що скоротив частоту вивезення сміттєвих контейнерів і заощаджує близько $5 тис. на рік.

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Ціль до 2030 року

Федеральний уряд Австралії поставив за мету скоротити харчові відходи удвічі до 2030 року. Водночас професор продовольства та здоров'я Університету Нового Південного Уельсу Йоганнес ле Кутр сумнівається, що країна рухається до виконання цього завдання за нинішніх умов.

Австралійське міністерство зміни клімату, енергетики, довкілля та водних ресурсів заявило про інвестиції $37 млн у нову й модернізовану інфраструктуру переробки органічних відходів. Ще $30 млн передбачено для дослідницького центру End Food Waste Cooperative Research Centre, а $10 млн — для кампанії Great Unwaste, яка має допомогти домогосподарствам скорочувати харчові відходи.

Проблема також посилює навантаження на звалища: у деяких районах Перта полігони можуть заповнитися за два роки, у Новому Південному Уельсі — за чотири роки. Ле Кутр також зазначив, що близько 3,5 млн домогосподарств в Австралії стикаються з нестачею їжі.

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