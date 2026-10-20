Австралія відкриє набір студентів з Папуа Нової Гвінеї до Сил оборони — ABC News Australia

Австралія з 16 листопада відкриє для студентів Папуа Нової Гвінеї набір до Сил оборони Австралії (ADF). Програму вартістю 65 млн доларів оголосили під час зустрічі австралійських і папуасько-новогвінейських міністрів у Порт-Морсбі.

Як повідомляє ABC News, пілотна програма передбачає набір 100 молодих громадян Папуа Нової Гвінеї протягом наступних двох років. Очікується, що перші відібрані кандидати складуть присягу наприкінці 2027 року. Австралійська влада розглядає можливість подальшого розширення набору.

Хто зможе подати заявку

На першому етапі заявки зможуть подавати студенти та нещодавні випускники Університету Папуа Нової Гвінеї й Тихоокеанського адвентистського університету в Порт-Морсбі та Лае. Кандидати мають бути віком від 18 до 25 років і не мати досвіду служби в армії, поліції або інших державних силових структурах Папуа Нової Гвінеї.

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Вони також проходитимуть такі самі перевірки безпеки та відповідатимуть таким самим стандартам, як громадяни Австралії, які вступають до ADF. Спершу громадяни Папуа Нової Гвінеї служитимуть за тимчасовими візами, а для продовження служби надалі мають отримати австралійське громадянство.

Угода про взаємну оборону

Програму реалізують у межах Договору Пукпук, який набув чинності в липні. Документ дозволяє Австралії та Папуа Новій Гвінеї набирати громадян одна одної до своїх військ, а також зобов’язує сусідні країни захищати одна одну у разі воєнного нападу.

Заступник прем’єр-міністра Австралії Річард Марлз заявив, що невеликий початковий масштаб програми дасть змогу відпрацювати необхідні процедури перед її можливим розширенням. Раніше Австралія дозволяла вступати до ADF постійним резидентам країни з держав альянсу Five Eyes, які не мають австралійського громадянства. Нещодавно це право поширили й на громадян Папуа Нової Гвінеї з постійним проживанням в Австралії; наразі опрацьовують 40 заяв.

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