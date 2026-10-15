Австралія ввела гарантії на імпорт китайських алюмінієвих вікон — ABC News Australia

Австралія зобов’язала імпортерів китайських алюмінієвих вікон і дверей надавати фінансові гарантії під час ввезення продукції. Це сталося після попереднього висновку Австралійської комісії з торговельних засобів захисту, яка встановила, що майже всі китайські експортери продавали ці товари за демпінговими цінами, повідомляє ABC News Australia.

Комісія досліджувала поставки за період від 1 липня 2024 року до 30 червня 2025 року. За її попередніми даними, демпінгова маржа залежно від експортера становила від 5,3% до 70,4%. Деякі компанії також, за висновком регулятора, отримували невеликі субсидії від органів влади Китаю різних рівнів.

Втрати місцевих виробників

Регулятор дійшов висновку, що китайський імпорт завдав австралійській галузі істотної шкоди. Ринок алюмінієвих вікон і дверей в Австралії в період розслідування оцінювали приблизно у 2,8 млрд доларів. На китайську продукцію припадало 19% загального обсягу продажів, на австралійську — близько 79%, ще 2% забезпечували інші країни.

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За оцінкою комісії, через заниження цін місцева промисловість втратила близько 350 млн доларів. Обсяги продажів австралійських виробників з липня 2021 року до червня 2025 року скоротилися приблизно на 19%, а вартість їхніх продажів знизилася орієнтовно на 14% від піку 2023 фінансового року. Половина проаналізованих тендерів і комерційних пропозицій була приблизно на 30% нижчою за очікувані ціни, а більш як чверть — на 40% або більше.

Можливі мита та вплив на будівництво

Імпортери відтепер мають надавати фінансові гарантії у розмірі від 5,3% до 73,3% вартості товару — залежно від компанії-експортера. Це забезпечення можливих мит, які можуть бути стягнуті згодом. Комісія запропонувала рекомендувати міністру промисловості та інновацій Тіму Ейрсу оприлюднити повідомлення про антидемпінгове мито, що може привести до запровадження мит на відповідний імпорт.

Наразі до китайських алюмінієвих вікон і дверей не застосовують тарифи відповідно до угоди про вільну торгівлю між Китаєм та Австралією. Професор міжнародного економічного права Університету Нового Південного Уельсу Чжоу Вейхуань заявив, що фінансові гарантії можуть підвищити ціни на імпортні вироби та, відповідно, витрати на будівництво житлових і комерційних об’єктів. Остаточні рекомендації комісія має подати не пізніше 16 грудня, а рішення міністра очікують протягом 30 днів після їх отримання.

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