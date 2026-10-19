Австралійська комісія закликала посилити захист вагітних працівниць — ABC News Australia

Австралійська комісія з прав людини рекомендувала переглянути законодавство про статеву дискримінацію, щоб посилити захист вагітних працівниць і матерів від дискримінації на роботі. У звіті, про який повідомляє ABC News, зазначено, що дискримінація через вагітність і батьківство й надалі є суттєвою перешкодою для гендерної рівності та участі жінок у ринку праці.

Пропозиції щодо зміни законів

Комісія пропонує заборонити непряму дискримінацію працівників через сімейні обов’язки. Йдеться про загальні правила компанії, які формально застосовуються до всіх, але можуть непропорційно шкодити вагітним або батькам. Як приклад у звіті наведено вимогу за день попереджати про намір працювати з дому.

Комісарка з питань статевої дискримінації Анна Коді заявила, що чинне законодавство «не встигає за сучасними сім’ями». За її словами, більшість сімей покладаються на два доходи, а уявлення про одного годувальника та одного доглядальника є застарілим.

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Скорочення та гнучка робота

Двадцять одна жінка розповіла програмі Four Corners, що їх скоротили або звільнили, хоча згодом вони з’ясували, що їхня посада фактично залишилася. Таку практику називають фіктивною реструктуризацією. Комісія рекомендує посилити норми щодо скорочень, пов’язаних із відпусткою через вагітність або обов’язками з догляду, та запровадити відчутні санкції за порушення.

Також у звіті пропонують змінити Закон про справедливу працю, зробивши гнучкі умови роботи презумптивним правом працівника, а не лише правом подати відповідний запит. Із 104 жінок, які поділилися своїми історіями з Four Corners, майже третина повідомила про відмову в таких запитах.

Міністерка зайнятості Аманда Рішворт заявила, що уряд вивчає питання батьківської відпустки в межах поточного розслідування трудових стандартів, але ще не взяв на себе зобов’язань реалізувати запропоновані зміни. Раніше федеральний уряд розширив державну оплачувану батьківську відпустку до 26 тижнів виплат за ставкою мінімальної заробітної плати.

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