В Австралії університети в середньому заповнюють лише дві третини виділених місць для іноземних студентів. Найскладніша ситуація склалася в регіональних закладах, де керівники пов’язують спад набору з невизначеністю щодо віз і гострими політичними дебатами про імміграцію, повідомляє The Guardian.

За жовтневими даними Міністерства освіти Австралії, понад 80% виділених місць заповнили лише п’ять державних університетів — усі вони розташовані у столицях.

Тиск на регіональні університети

Проректор з питань іноземних студентів Університету Чарльза Стерта Майк Фергюсон заявив, що заклад із кампусами в регіонах Нового Південного Уельсу цього року заповнив 40% своєї квоти. За його словами, кількість іноземних студентів там приблизно на 35% менша, ніж торік, і становить лише п’яту частину від допандемічного рівня.

Університет оцінив втрати через різницю між нинішнім і допандемічним набором у 35 млн доларів та вже оголосив про скорочення робочих місць і реструктуризацію. Фергюсон пов’язав спад із підвищенням вартості подання заяви на візу до 2500 доларів, великою часткою відмов і невизначеністю через заяви партій Коаліції та One Nation щодо іноземних студентів.

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Він також зазначив, що регіональні університети переважно залучають студентів із країн Південної Азії, для яких частка відмов у візах сягала близько 53%.

Ризики для бюджетів і кадрів

Експерт із вищої освіти професор Ендрю Нортон наголосив, що скорочення кількості іноземних студентів впливає на всі державні університети, адже їхня плата за навчання допомагає фінансувати викладання та дослідження. Віцеканцлер Університету Західного Сіднея Джордж Вільямс попередив, що дефіцит бюджетів може позначитися на послугах для місцевих студентів.

Аделаїдський університет у вересні повідомив ABC, що після злиття з Університетом Південної Австралії заповнив 60% місць для іноземних студентів. Це може спричинити дефіцит доходів у 90 млн доларів.

Урядовий орієнтир на 2026 рік становить 295 тисяч іноземних студентів, тоді як показник, за наведеними даними, прямує до 250 тисяч. Керівник Міжнародної освітньої асоціації Австралії Філ Ганівуд заявив, що зменшення кількості студентів у регіонах може посилити нестачу медсестер, працівників догляду за дітьми й літніми людьми, а також інженерів.

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