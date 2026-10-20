Австралійський National Australia Bank (NAB) планує скоротити до 2500 робочих місць, що становить близько 6% його штату, до середини 2027 року. Про це повідомляє ABC News з посиланням на заяву банку для Австралійської фондової біржі.

До 1500 посад ліквідують цього року

До кінця поточного року NAB має намір ліквідувати до 1500 посад. Банк також планує суттєво скоротити використання послуг консультантів і зовнішніх підрядників.

У NAB пояснили рішення спрощенням операційної моделі та приведенням структури персоналу у відповідність до пріоритетів зростання й технологічних ініціатив для клієнтів. Витрати на реструктуризацію до сплати податків оцінюють приблизно у 300 млн австралійських доларів. Деталі банк обіцяє оприлюднити разом із фінансовими результатами за рік 5 листопада.

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Скорочення торкнуться корпоративних функцій

Генеральний директор NAB Ендрю Ірвін заявив, що зміни не матимуть істотного впливу на банківські посади, безпосередньо пов’язані з обслуговуванням клієнтів. За його словами, банк зосередиться на скороченні корпоративних функцій і глибших змінах у керівних посадах, щоб розширити відповідальність менеджменту.

У заяві NAB також вказав на складніші економічні умови, зростання очікувань клієнтів, посилення конкуренції та швидкі технологічні зміни. Ендрю Ірвін визнав, що для працівників, яких торкнуться скорочення, це буде складний період, і пообіцяв ставитися до них гідно та з повагою.

Інші австралійські банки також зменшували чисельність персоналу: масштабна реструктуризація ANZ упродовж минулого року призвела до втрати тисяч робочих місць, а Bendigo and Adelaide Bank минулого місяця запропонував скоротити 137 посад.

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