Австрія оголосила персонами нон грата чотирьох дипломатів РФ — Jerusalem Post

Міністерство закордонних справ Австрії оголосило персонами нон грата чотирьох російських дипломатів у Відні та наказало їм залишити країну. У відомстві заявили, що рішення ухвалили на підставі висновків австрійських органів безпеки щодо діяльності, несумісної з дипломатичним статусом. За даними видання, це формулювання зазвичай вживають у контексті підозр у шпигунстві.

Кого стосується рішення

Троє дипломатів працювали в посольстві держави-агресора Росії в Австрії, ще один — у російській делегації при Організації з безпеки і співробітництва в Європі, що займається питаннями військової безпеки та контролю над озброєннями. Про це Jerusalem Post повідомляє з посиланням на заяву австрійського МЗС.

Після оголошення рішення російські інформагентства процитували представника МЗС Росії, держави-агресора, який заявив, що Москва відповість на вислання дипломатів. Подробиць можливої відповіді він не навів.

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Вислання дипломатів із 2020 року

Нинішнє рішення збільшило до 18 кількість російських дипломатів, висланих Австрією з 2020 року. Під час попереднього раунду вислання у травні Австрія оголосила про видворення трьох дипломатів. Тоді влада вказувала на «ліс антен» на дахах російських дипломатичних будівель, який міг використовуватися для шпигунства.

Відень є великим дипломатичним центром: у місті розташовані ОБСЄ та низка структур ООН, зокрема Міжнародне агентство з атомної енергії. Значна кількість дипломатичних представництв створює можливості для роботи агентів розвідки під прикриттям дипломатичного імунітету.

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