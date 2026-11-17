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Віденський магістратський департамент із питань імміграції та громадянства (MA 35) розпочав процедуру перевірки підстав для позбавлення австрійського громадянства колишньої міністерки закордонних справ Карін Кнайсль, яка проживає в Росії.

За інформацією відомства, розгляд справи відбувається за двома можливими юридичними підставами. Перша стосується ймовірного набуття Кнайсль громадянства іншої держави без попереднього дозволу влади Австрії на збереження чинного паспорта. Друга підстава передбачає анулювання громадянства осіб, які перебувають на службі іноземної держави та своєю поведінкою завдають істотної шкоди інтересам або репутації республіки. Зазначається, що за цією нормою позбавлення паспорта можливе навіть у тому разі, якщо людина стане особою без громадянства.

Перевірку ініціювала ліберальна партія NEOS, яка ще в березні звернулася до влади з відповідною заявою. Політична сила вказала на зневажливі публічні висловлювання ексміністерки щодо Австрії, а також на її систематичні заяви про російську агресію проти України, які виправдовують або применшують війну.

Сама Карін Кнайсль під час виступу в Москві підтвердила запуск процедури, заявивши, що в разі втрати австрійського паспорта стане апатридом і звернеться до ООН по спеціальний проїзний документ.

Карін Кнайсль очолювала МЗС Австрії у 2017–2019 роках та стала відомою у світі після того, як у серпні 2018 року запросила на своє весілля російського диктатора Володимира Путіна і танцювала з ним. У 2023 році вона переїхала до Санкт-Петербурга, де очолила аналітичний центр G.O.R.K.I. при місцевому державному університеті.

Джерело: Суспільний мовник ORF.

Раніше колишня міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, яке переїхала до рф, висловила вдячність за те, що може працювати у цій країні «в умовах академічної свободи» та назвала диктатора володимира путіна «найрозумнішим джентельменом», яких зустрічала.

Також колишня міністрка закордонних справ Австрії Карін Кнайсль опинилася під тиском через свої зневажливі висловлювання на адресу власної країни. Після того, як вона публічно порівняла австрійців із «гієнами», партія NEOS ініціювала процедуру позбавлення її австрійського громадянства.

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