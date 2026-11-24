Австрія готує нову систему захисту від безпілотників, яка має запрацювати у 2027 році. Вона передбачає створення центру моніторингу дронів, закупівлю нових засобів протидії та посилення захисту критичної інфраструктури. Зокрема, окремі підприємства зможуть самостійно знешкоджувати безпілотники.

Австрія розробила загальнодержавну стратегію протидії дронам після неодноразових випадків порушення повітряного простору країн Європейського Союзу російськими безпілотниками. У межах нової стратегії Міністерство внутрішніх справ Австрії планує створити Центр моніторингу дронів. Він стежитиме за ситуацією та допомагатиме координувати дії у разі появи безпілотників, які можуть становити загрозу.

Крім того, з 2027 року країна має отримати дві нові системи захисту від дронів. Вони стануть частиною загальнодержавної системи, яка охоплюватиме кілька напрямів: запобігання загрозам, контроль за використанням безпілотників, їх виявлення та оцінку ситуації. Також передбачені заходи для захисту від атак і швидкого реагування на небезпеку. Окремий напрям стратегії — безпека критичної інфраструктури. Йдеться про об'єкти, від роботи яких залежать важливі послуги та функціонування країни.

Підприємства, які належать до критичної інфраструктури, зможуть самостійно знешкоджувати безпілотники. Для цього вони зможуть використовувати, зокрема, засоби радіоелектронного впливу, які допомагають порушувати зв'язок або керування дроном.

Для протидії дронам змінять законодавство

Щоб запровадити нові правила, австрійському уряду потрібно внести зміни до Закону про телекомунікації. Саме вони мають надати підприємствам необхідні повноваження для самостійної протидії безпілотникам. Влада очікує, що відповідну поправку ухвалять у 2027 році. Після цього країна зможе повноцінно запустити передбачені стратегією механізми захисту.

Нова система має об'єднати моніторинг, виявлення дронів, технічні засоби протидії та дії відповідальних служб. Також австрійська стратегія передбачає інформування населення про можливі загрози з повітря. Про це повідомляє австрійська телерадіокомпанія ORF.

У Швейцарії близько 2 тисяч військовослужбовців розпочали багатоденні навчання, присвячені захисту критичної інфраструктури. Як повідомляє Anadolu Agency, маневри мають посилити координацію між військовими формуваннями та їхню взаємодію з цивільними партнерами у сфері безпеки.

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що країна не має достатньо засобів, щоб захиститися від безпілотників. Про це вона сказала після того, як 17 листопада російський ударний дрон пролетів над Кишиневом і стривожив місцевих жителів. Санду наголосила, що Молдова має посилювати власну оборону за підтримки партнерів.

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