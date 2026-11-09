Австрія вимагає від українських біженців повернути соцвиплати через незадекларовані пенсії

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Австрійська влада вимагає від українських біженців повернути соціальну допомогу, яку вони отримували, не задекларувавши пенсії з України. У деяких випадках суми повернення сягають кількох тисяч євро.

Через незадекларовані пенсійні виплати сотні українців можуть отримати вимоги про відшкодування коштів. Частина суперечок щодо повернення соціальної допомоги вже перебуває на розгляді в судах.

За інформацією журналістів, проблема стосується сотень українців, які після початку повномасштабного російського вторгнення отримували в Австрії базову соціальну допомогу Grundversorgung. Під час її оформлення частина заявників не зазначила, що продовжує отримувати пенсію в Україні.

Австрійське законодавство передбачає врахування доходів під час визначення права на таку допомогу. Тому після виявлення незадекларованих виплат місцева влада почала переглядати раніше нараховані суми та вимагати повернення коштів.

Особливо активно відповідні перевірки проводять у федеральній землі Нижня Австрія. За повідомленнями медіа, загальна сума попередніх вимог про повернення соціальних виплат там становить щонайменше €445 тис.

В одному з випадків від українського пенсіонера вимагали повернути €11 569. Судова практика також підтверджує можливість стягнення надмірно виплаченої допомоги, якщо отримувач не повідомив про додаткові доходи.

Зокрема, Адміністративний суд Нижньої Австрії у вересні 2026 року розглянув справу українського громадянина, який отримував соціальну допомогу та пенсію з України. Суд підтвердив обов'язок повернення частини виплат, однак зменшив суму стягнення з €6563 до €5633.

Суд також зазначив, що під час розгляду таких справ не завжди потрібно доводити умисне приховування доходів. Водночас законодавство передбачає можливість врахування складного матеріального становища та погодження виплати боргу частинами.

Питання повернення допомоги викликало політичну дискусію в Австрії. Представники правої Австрійської партії свободи підтримують стягнення надмірно виплачених коштів, наголошуючи на необхідності захисту грошей платників податків.

Натомість правозахисні організації критикують практику повного врахування невеликих українських пенсій. Вони зазначають, що такі рішення можуть створювати значне фінансове навантаження на літніх людей, які не мають інших джерел доходу.

Зокрема, організація Asylkoordination Österreich разом з іншими громадськими об'єднаннями закликала переглянути відповідні правила. Правозахисники наголошують, що середня українська пенсія становить близько €127 на місяць, а вимоги про повернення допомоги можуть призвести до накопичення боргів.

Водночас правила відрізняються залежно від федеральної землі. Наприклад, у Відні з серпня 2025 року діє неоподатковуваний під час розрахунку допомоги мінімум у €110 для українських пенсій. Це дозволяє частково зберегти соціальні виплати літнім переселенцям.

Таким чином, вимоги щодо повернення коштів стосуються конкретних випадків надмірного нарахування допомоги, а не всіх українських біженців в Австрії

Про це повідомляється із посиланням на австрійське видання Kronen Zeitung.

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