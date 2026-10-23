Австрія вислала чотирьох російських дипломатів через підозру у шпигунстві

0:00 / 0:00

Міністерство закордонних справ Австрії оголосило чотирьох російських дипломатів персонами нон грата через підозри у шпигунській діяльності. Вони мають залишити територію країни.

Троє з дипломатів раніше потрапили до списку осіб, яких пов’язують із російськими спецслужбами.

Троє з чотирьох дипломатів, яких оголосили персонами нон грата, працювали в російській дипломатичній місії у Відні. Їхні імена раніше фігурували у списку співробітників російських дипломатичних установ, які можуть бути пов'язані зі спецслужбами РФ.

Четвертий дипломат входив до складу російської делегації з питань військової безпеки та контролю над озброєннями при Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Як зазначає видання, ще в середині серпня Міністерство оборони Австрії електронною поштою попередило військовослужбовців про можливі спроби встановлення контактів із боку ймовірних представників російських спецслужб.

Військовим надіслали список із 21 особи, до якого додали фотографії. Їх попросили повідомити, якщо вони знайомі з кимось із перелічених людей або якщо хтось із них намагався вийти на зв'язок.

Підставою для такого попередження стала публікація видання «Агентство», яке, посилаючись на дані бази Rupep.Org, повідомило про можливі зв'язки російських дипломатів зі спецслужбами.

За інформацією журналістів, щонайменше 20 зі 117 співробітників російських дипломатичних установ в Австрії пов'язані або можуть бути пов'язані з російськими спецслужбами.

Водночас міністерство зазначає, що окремі особи з оприлюдненого списку привертали увагу австрійської влади ще до виходу журналістського розслідування.

Після звернення Міністерства оборони австрійські військовослужбовці надали чимало повідомлень про можливі контакти з людьми зі списку. Цю інформацію ретельно перевіряють австрійські спецслужби.

Про це повідомляється із посиланням на Міністерство закордонних справ Австрії.

Кожен десятий депутат нової Держдуми РФ — російський загарбник, який воював в Україні.

Естонія вислала громадянина РФ за погрози українцям.

Литва планує направити Білорусі дипломатичну ноту після інциденту з безпілотником, який у ніч на 15 вересня залетів у литовський повітряний простір і був збитий винищувачами НАТО.

Читай нас у