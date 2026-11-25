Австрійська стрибунка Ева Пінкельніг повернеться до Кубка світу на домашньому етапі в Гінценбаху, Австрія. Її включили до складу збірної Австрії після тривалої перерви, повідомляє Interia Sport з посиланням на Австрійський лижний союз.

Повернення після травми

Востаннє 38-річна Пінкельніг виступала на міжнародній арені у вересні 2025 року під час етапу літнього Гран-прі в Предаццо. У фінальній серії вона стрибнула на 97,5 метра, однак після приземлення втратила рівновагу та впала.

Після обстеження у спортсменки виявили розрив передньої хрестоподібної зв’язки, ушкодження медіального й латерального менісків, а також хряща лівого коліна. Пінкельніг не увійшла до складу команди на стартовий етап Кубка світу в Ліллегаммері.

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Склад Австрії на етап у Гінценбаху

Разом із Пінкельніг на домашніх змаганнях мають виступити Ліза Феттнер, Софі Котбауер, Юлія Мюльбахер, Сара Покорні, Піа Штюц, Луїза Трічер і Ганна Вігеле.

На найближчий вікенд Кубка світу чоловічі та жіночі змагання відбудуться в різних країнах: чоловіки стрибатимуть у Руці, а жінки — в австрійському Гінценбаху. На початку грудня обидва турніри продовжаться у Віслі.

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