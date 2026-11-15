Автогонщик Роберт Кубіца залишає AF Corse після сезону WEC 2026 — Interia Sport

У Монці автогонщик Роберт Кубіца оголосив, що шестигодинна гонка стала його останнім стартом у складі AF Corse. Екіпаж жовтого Ferrari 499P під номером 83 завершив останній етап сезону FIA World Endurance Championship 2026 на шостій позиції.

Рішення було ухвалене раніше

Як повідомляє Interia Sport, в інтерв’ю Motowizja Кубіца сказав, що повідомив про своє рішення значно раніше й надалі його не змінював. За словами гонщика, останні 12 місяців лише зміцнили його в цьому намірі. Він також зазначив, що очікував іншого перебігу оголошення про свій відхід.

Кубіца пояснив, що не хотів повідомляти про розставання з командою безпосередньо під час гоночного вікенду в Монці, аби не привертати до цього зайвої уваги. Конкретних планів на майбутнє він не розкрив, але припустив, що може обрати для себе новий виклик.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Виступи за AF Corse

Польський гонщик розпочав виступи за AF Corse в чемпіонаті світу з перегонів на витривалість у 2024 році, перейшовши з бельгійської Team WRT. Найуспішнішим для екіпажу став сезон 2025 року: Кубіца, Філіп Генсон і Їфей Є перемогли в 24-годинній гонці Ле-Мана на жовтому Ferrari 499P. Того ж сезону команда посіла друге місце в загальному заліку FIA Hypercar World Endurance Drivers’ Championship.

У сезоні 2026 екіпаж AF Corse №83 набрав 49 очок і посів 14-те місце в загальному заліку.

Читай нас у