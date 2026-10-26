Автосалони в Казахстані відмовляють громадянам рф у купівлі автомобілів через санкції Євросоюзу

0:00 / 0:00

Автомобільні дилери у Казахстані відмовляють громадянам рф у продажу транспортних засобів через дотримання санкційних обмежень. Обмеження застосовуються навіть до осіб, які мають місцеву реєстрацію або нерухомість у країні.

Зокрема, подібна практика зафіксована у дилерському центрі Skoda в Алмати, де співробітники відмовилися оформлювати угоду за російським паспортом, посилаючись на санкції ЄС та офіційну політику чеського виробника. Раніше відмови росіянам у купівлі авто мало місцевий характер та стосувалися переважно осіб без посвідки на проживання чи податкової реєстрації в Казахстані, однак обмеження також фіксувалися у дилерів Hyundai, Kia, Toyota, Volkswagen, Chery, Audi, Nissan, Lexus та Lada.

Про це повідомляє Mash Money.

Раніше Казахстан не поставив Росії бензин за виділеними квотами. Павлодарський нафтохімічний завод у липні отримав від міністерства енергетики Казахстану дозвіл на постачання до Росії 17,5 тис. т бензину АІ-92. У серпні аналогічну квоту надали Атирауському НПЗ. Жодне з двох підприємств не скористалося виділеними обсягами, залишивши пальне для казахстанського ринку.

Казахстан звернувся до Росії з вимогою сприяти поверненню своїх громадян, які опинилися у складі російської армії. Серед них — Мирас Тасжарганов, який приїхав до РФ на заробітки, але згодом опинився у війську країни, що веде війну проти України.

Читай нас у