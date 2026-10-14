Axios: Президент Трамп і прем’єр Нетаньягу обговорили удари по Ірану — Anadolu Agency

Президент США Дональд Трамп і прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу обговорювали можливість великої нової операції проти Ірану перед виборами в обох країнах. Про це з посиланням на Axios повідомляє Anadolu Agency.

Заперечення Білого дому

За інформацією Axios, розмови відбулися до того, як Трамп публічно заявив, що не завдаватиме ударів по Ірану до проміжних виборів у США в листопаді. Один зі співрозмовників видання стверджує, що Нетаньягу представив ізраїльські розвіддані про можливі спроби Ірану відновити ядерну програму, зокрема про ймовірне використання об’єкта Пікакс-Маунтін для збагачення урану.

Представник Білого дому назвав неправдивим твердження про обговорення відновлення війни та заявив, що Трамп виключив атаки до листопадових виборів. Водночас один американський посадовець охарактеризував позицію президента як таку, що не містить чітких зобов’язань: за його словами, Трамп попросив Нетаньягу готуватися, але не пообіцяв починати операцію.

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Військова готовність і вибори

За даними джерел Axios, військові США та Ізраїлю залишаються в стані готовності й завершують підготовку на випадок зміни позиції Трампа. Найактивніше за відновлення ударів, як стверджується, виступають міністр оборони США Піт Гегсет і керівництво Центрального командування США, тоді як більшість радників підтримує продовження санкцій та економічного тиску.

Начальник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю Еяль Замір, за інформацією видання, повідомив голові Об’єднаного комітету начальників штабів США Дену Кейну, що початок бойових дій упродовж трьох тижнів може призвести до перенесення запланованого на 27 жовтня голосування в Ізраїлі через імовірну ракетну відповідь Ірану. Катарські посередники, за даними Axios, очікують реакції Тегерана на останню американську контрпропозицію.

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