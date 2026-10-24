Axios: розвідка США повідомила про іранські плани нападів на посадовців — Anadolu Agency

У США розвідка встановила, що Іран різко активізував зусилля, спрямовані проти американських посадовців на Близькому Сході та в інших країнах. Деякі ймовірні плани, що можуть передбачати смертельні напади, перебувають на просунутій стадії, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на Axios.

Мемо керівника розвідки

За даними Axios, видання ознайомилося з меморандумом від 23 жовтня, який директор Національної розвідки США Джей Клейтон надіслав державному секретарю Марко Рубіо. У документі зазначено, що інформація стосується більшої кількості співробітників, ніж тих, які нині мають дозвіл на ознайомлення з нею.

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Односторінковий незасекречений меморандум не називає потенційних цілей, країн за межами Близького Сходу та характеру ймовірних планів. Розвідувальні дані вже передали старшим співробітникам Державного департаменту, а Клейтон запропонував знизити рівень секретності матеріалів настільки, наскільки це можливо, щоб Рубіо міг поширити їх ширше.

Скорочення персоналу посольств

Американський посадовець повідомив Axios, що ці дані є однією з причин скорочення персоналу посольств США в Об'єднаних Арабських Еміратах, Лівані, Катарі та Йорданії. Раніше цього тижня членам родин і неосновному персоналу наказали залишити посольство США в Ер-Ріяді та консульства в Джидді й Дахрані в Саудівській Аравії.

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