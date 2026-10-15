Азербайджан не пускає до шкіл учениць у хіджабах — BBC News

В Азербайджані учнівок у хіджабах почали не допускати до державних шкіл після запровадження нових вимог до шкільної форми. Протести відбулися біля навчальних закладів у Баку, а також у південних районах Масалли та Джалілабад, повідомляє BBC News.

Правила та затримання

Нові правила, схвалені 21 вересня, забороняють у державних школах одяг, що суперечить «принципу світськості в освіті». У документі хіджаб прямо не згадується. 6 жовтня аналогічні вимоги поширили на вчителів.

Відео, поширені в соцмережах, показують учениць у хіджабах біля шкіл. На одному з роликів школярки біля школи №69 у селищі Балахани неподалік Баку тримають плакат із написом: «Хіджаб не заважає нікому здобувати освіту».

Міністерство внутрішніх справ Азербайджану заявило, що в понеділок затримало 37 осіб, які, за версією відомства, намагалися перешкодити виконанню правил і грубо порушували громадський порядок. У вівторок затримали Шахізу Гусейнову — матір, яка протестувала біля школи в районі Маштага в Баку.

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Друзі активіста Ілкіна Гусейнова повідомили, що втратили з ним зв’язок після того, як у середу він залишив свій будинок у Баку з невстановленими чоловіками. Напередодні він запустив онлайн-платформу Let Leyli Go to School із безкоштовними уроками від волонтерів для учнів, яких не допустили до занять. Влада ситуацію не коментувала, а друзі активіста вважають, що його затримали.

Реакція Туреччини

Суперечка поширилася на Туреччину — найближчого союзника Азербайджану. Головний радник президента Туреччини Октай Сарал назвав обмеження неприйнятними та закликав Баку скасувати їх. Він написав у X: «Хустка — не перешкода; це вимога віри».

Кілька депутатів турецької владної Партії справедливості і розвитку також висловилися з цього приводу. Невеликі акції протесту відбулися біля посольства Азербайджану в Анкарі та консульства країни у Стамбулі. Партія «Новий Азербайджан» президента Ільхама Алієва звинуватила турецьких посадовців у наклепницькій інформаційній кампанії та закликала не втручатися у внутрішні справи країни.

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