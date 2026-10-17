Баденок назвала відновлення дискусії про Brexit жахливою ідеєю — The Hindu

У Великій Британії лідерка Консервативної партії Кемі Баденок виступила проти відновлення дискусії про Brexit — вихід країни з Європейського Союзу. Вона назвала таку перспективу «жахливою ідеєю», повідомляє The Hindu.

Позиція Баденок

Заяву Баденок зробила наприкінці щорічної конференції Консервативної партії у Бірмінгемі. За її словами, повернення до цього питання означало б знову витрачати багато часу на суперечки всередині Великої Британії та з ЄС. Вона також сказала, що такі обговорення знову йшли б по колу.

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Слова прем'єр-міністра

Минулого тижня прем'єр-міністр Енді Бернем заявив, що Великій Британії потрібно розглянути, якими мають бути її відносини з ЄС у довгостроковій перспективі. Він припустив, що одним із можливих варіантів може бути повернення країни до блоку. Баденок виступила проти відновлення дискусії про Brexit у відповідь на цю заяву.

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