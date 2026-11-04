Байрон Дональдс переміг на виборах губернатора Флориди — The Guardian

Республіканець Байрон Дональдс переміг демократа Девіда Джоллі на виборах губернатора Флориди у США та стане першим темношкірим губернатором штату. Він змінить Рона Десантіса, який залишить посаду в січні через обмеження кількості каденцій. Про це повідомляє The Guardian.

Підтримка Трампа і Десантіса

У заключні дні кампанії Дональдса підтримав президент США Дональд Трамп: вони двічі разом виступали на мітингах у Форт-Майєрсі та Дейтона-Біч. Дональдс також наголошував на підтримці з боку Десантіса й називав свою кампанію продовженням успішної епохи його губернаторства.

Обидві партії вважали ці вибори важливими після восьми років керівництва Десантіса штатом. На підтримку Джоллі агітував колишній президент Білл Клінтон, який також виступив на заході зі збору коштів для його кампанії, що приніс 3 млн доларів. Барак Обама підтримав кандидатуру Джоллі.

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Вартість життя і робота законодавців

Джоллі будував кампанію навколо високої вартості життя у Флориді, зокрема зростання витрат на житло та страхування нерухомості. Майже 70% учасників вересневого опитування назвали економічний тиск і доступність житла головними проблемами.

Новий губернатор очолить штат, де економічне зростання та збільшення населення сприяли підвищенню витрат і змусили багатьох людей виїхати. Республіканці мають надбільшість у законодавчих зборах Флориди, хоча керівники Палати представників і Сенату штату заявляли про намір діяти більш незалежно.

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