Байрона Дональдса прогнозують переможцем виборів губернатора Флориди — The Hill

Конгресмена-республіканця Байрона Дональдса прогнозують переможцем виборів губернатора Флориди у США. Як повідомляє The Hill, Decision Desk HQ прогнозує його перемогу над кандидатом від Демократичної партії Девідом Джоллі.

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Станом на 20:30 у вівторок, коли було опрацьовано 93,4% голосів, Дональдс випереджав Джоллі на 0,8 відсоткового пункту. Дональдс представляє 19-й виборчий округ Флориди у Палаті представників США з 2021 року та обирався до Конгресу тричі.

У серпні він переміг на праймеріз Республіканської партії, випередивши віцегубернатора Флориди Джея Коллінза більш ніж на 20 відсоткових пунктів. Джоллі раніше був республіканцем і в 2010-х роках протягом трьох років представляв 13-й округ Флориди у Палаті представників.

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Наступник Десантіса

Очікується, що в січні Дональдс змінить на посаді губернатора-республіканця Рона Десантіса, який не міг балотуватися на новий термін через обмеження кількості каденцій. Присягу новообраний губернатор має скласти 8 січня.

Якщо прогноз підтвердиться, Дональдс стане першим чорношкірим губернатором в історії Флориди та другим чорношкірим губернатором штату на південь від лінії Мейсона—Діксона. Віцегубернатором стане сенатор законодавчих зборів Флориди Браян Авіла. Під час кампанії Дональдса підтримав президент США Дональд Трамп, а Десантіс офіційно підтримав однопартійця у вересні — після його перемоги в номінації.

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