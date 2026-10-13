Баха-Каліфорнія стала лідером Мексики за кількістю вбивств — Mexico News Daily

У Мексиці штат Баха-Каліфорнія вийшов на перше місце за кількістю вбивств у січні—вересні 2026 року. За цей період там зафіксували 1 092 вбивства, або 8,5% від загальнонаціональних 12 854 випадків.

Як повідомляє Mexico News Daily, ці дані на ранковій пресконференції президентки Клаудії Шейнбаум представила керівниця Національної системи громадської безпеки Марсела Фігероа. Баха-Каліфорнія незначно випередила штат Гуанахуато, де за дев’ять місяців зафіксували 1 089 убивств. До кінця серпня найбільша кількість таких злочинів від початку року була саме у Гуанахуато.

Розподіл убивств між штатами

Після Баха-Каліфорнії та Гуанахуато найбільше вбивств у січні—вересні зареєстрували у штатах Чіуауа — 1 009, Сіналоа — 987, штаті Мехіко — 818, Герреро — 731 та Морелос — 673. Сукупно сім штатів із найвищими показниками становили 49,8% усіх убивств у країні за цей період.

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Найменше вбивств за дев’ять місяців зафіксували у штаті Юкатан — 21. За словами Фігероа, порівняно із січнем—вереснем 2025 року кількість убивств знизилася в усіх 32 федеральних одиницях Мексики. Найбільше скорочення — на 78,6% — зареєстрували у штаті Сан-Луїс-Потосі.

Вереснева статистика та заходи безпеки

У вересні середня кількість убивств у країні становила 42,2 на добу — на 30,6% менше, ніж 60,8 на добу у вересні 2025 року. Водночас порівняно із серпнем добовий показник зріс на 3,2%. За даними, представленими Фігероа, вересень 2026 року став вереснем із найнижчим показником убивств із 2015 року.

Фігероа також повідомила, що середньодобова кількість убивств у вересні була на 51,4% нижчою, ніж у вересні 2024 року, коли вона становила 86,9 випадку. Міністр безпеки Омар Гарсія Харфуч заявив, що з 1 жовтня 2024 року до 30 вересня 2026 року в Мексиці затримали 70 571 людину за підозрою у вчиненні злочинів, віднесених владою до категорії high-impact crimes. За його даними, за цей самий період вилучили 36 303 одиниці вогнепальної зброї та майже 570 тонн наркотиків.

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