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Напруженість у Балтійському регіоні досягла нового піку. Цього разу Москва прямо заявляє про ризик війни у відповідь на закриття кордонів з боку Естонії.

Про підвищення безпекових ставок у цій частині Європи свідчать активізація спецслужб РФ, посилення прикордонного контролю, морські інциденти та порушення Росією повітряного простору країн ЄС.



Симптоматично виглядає і новий виток заяв західних лідерів. Президент США Дональд Трамп та генеральний секретар НАТО Марк Рютте визнали загрозу розширення російської війни за межі України та закликали Кремль до стриманості.

Чому деякі українські експерти вважають, що Путін вже вирішив напасти на країни Балтії та лише обирає вигідний час для цього, як цей сценарій позначиться на цілісності НАТО та як криза у Балтійському регіоні вплітається у переговори про мир в Україні – у матеріалі UA.News.



Закриття кордону в Естонії та реакція Москви



Тригером для нового витка ескалації стало рішення уряду Естонії повністю закрити всі п’ять автомобільних пунктів пропуску на кордоні з Росією з 1 грудня 2026 року. Наступним кроком не виключають також закриття залізничного пункту пропуску.

Країна оголосила про цей крок після нічного підпалу естонського оборонного підприємства Threod Systems, яке виробляє безпілотники. За даними Служби внутрішньої безпеки Естонії, диверсію організувало російське ГРУ в ніч на 14 листопада. В уряді заявили, що Росія активно грає у залякування та нагнітає ситуацію в різних напрямках. Але Естонія не піддасться тиску, а перекриття кордону обмежить можливості РФ для диверсій та обходу санкцій.



Реакція Москви була миттєвою та агресивною. 25 листопада у МЗС РФ назвали кроки Таллінна черговою «антиросійською витівкою» та заявили, що «такі провокаційні та надзвичайно небезпечні дії перебувають на межі розв’язання відкритої війни з Росією».

У російському зовнішньополітичному відомстві також звинуватили Естонію в нібито наданні повітряного простору для атак українських дронів на північно-західні регіони РФ та спробах влаштувати «морську блокаду» російських торговельних суден у Балтійському морі.

На тлі різкої риторики Кремля всередині самих країн Балтії виникла публічна дискусія щодо ефективності односторонніх обмежень. Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кульбергс 25 листопада назвав рішення Таллінна закрити кордон для транспорту «помилкою» та «безглуздим кроком», якщо до нього не приєднаються одночасно всі три балтійські держави. Глава латвійського уряду заявив, що поспішне рішення Естонії продиктоване насамперед внутрішньою передвиборчою атмосферою в країні.

У Ризі побоюються, що закриття естонських КПП лише перенаправить транспортні й пасажирські потоки на латвійсько-російський кордон. Нині латвійський уряд доручив профільним міністерствам оцінити наслідки та опрацювати чотири можливі сценарії подальших дій.



Закулісна дипломатія Північної Європи та ризик морського конфлікту



Небезпека прямого конфлікту між Москвою та Заходом в акваторії Балтики виявилася настільки високою, що вимагала екстрених непублічних контактів. За даними джерел The Wall Street Journal, президент Фінляндії Александр Стубб та прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре місяць тому розмовляли по телефону з Володимиром Путіним саме для того, щоб запобігти збройному зіткненню в Балтійському морі.

За інформацією джерел, Кремль серйозно побоювався запровадження країнами НАТО морської блокади РФ на Балтиці. Щоб передати сигнал про відсутність таких намірів, фінська та норвезька сторони спершу задіяли неформальний канал через наближеного до Кремля російського олігарха, а згодом лідери обох країн особисто зателефонували Путіну.

Крихкість цієї деескалації підтвердив інцидент 21 листопада, коли у східній частині Фінської затоки безпілотники атакували російське торгове судно, після чого фінським рятувальникам довелося гасити пожежу та відбуксирувати корабель за межі своїх вод.



Позиція Вашингтона та НАТО: між заявами Кушнера і Трампа

Криза у регіоні Балтії розгортається на тлі переговорів про завершення війни в Україні та виглядає як важіль тиску Кремля на європейських союзників України. Таке враження посилюють контраверсійні заяви американських перемовників, які прозвучали саме цими днями.

26 листопада, тобто наступного ж дня після заяв Кремля про ризик «відкритої війни з Росією» у Балтії, спецпредставник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер дав резонансне інтерв'ю німецькій медіагрупі Axel Springer. У розмові він назвав російського диктатора Путіна «гросмейстером політики» та «історичною особистістю». https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/sulzhenko/01-clashreport-2125680937962701030.mp4

Коментуючи перебіг перемовин в Абу-Дабі та неучасть у них європейців, він заявив, що Путін вбачає в діях і заявах ЄС провокації та прагнення завдати Росії «стратегічної поразки». Кушнер також охарактеризував побоювання європейських держав щодо можливої російської агресії як «безпідставні», чим викликав жорстку критику з боку європейських дипломатів.

Проте сам Дональд Трамп останніми днями почав виявляти більше стриманості щодо російського «друга» Володимира. Після закритої зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Мар-а-Лаго 25 листопада він закликав Москву до деескалації. У підсумковій спільній заяві Білого дому та Альянсу сторони прямо закликали Росію «утримуватися від будь-яких дій, які навмисно чи ненавмисно розширюють масштаби війни» за межі України. Лідери США і НАТО наголосили на необхідності якнайшвидшого мирного врегулювання та подальшого зміцнення оборонних видатків країн Альянсу.

Заяви геополітичних гравців та посилення войовничої риторики з боку Росії показують, що Балтійський регіон нині перетворився на головну зону тертя між Росією та європейськими союзниками України. А будь-яка гібридна диверсія чи морський інцидент здатні спровокувати неконтрольовану ескалацію.

Що кажуть експерти про ескалацію навколо країн Балтії

Ситуація на фронті в Україні не передбачає суттєвих військових здобутків для Путіна. Після історії з Кримським мостом та інших подій починається невдоволення навіть у Z-спільноті, звертає увагу директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.



«Опора режиму» вже говорить про прорахунки Путіна та його оточення. Це не може не хвилювати Кремль, адже треба демонструвати здобутки та перемоги. Тому обмежена гібридна операція з тиску на Європу могла б бути позитивно сприйнята російським Z-товариством і подана Путіним як черговий здобуток. Я вважаю, що загроза військового зіткнення в Балтійському регіоні цілком ймовірна.

Водночас ані НАТО як альянс, ані Європейський Союз як система інституцій не готові до повноцінного гібридного протистояння з Росією, не кажучи вже про пряме військове зіткнення. Це може бути криза. І ця криза може призвести до обвалення або поставити питання про саме існування Альянсу, бо країни-члени не зможуть швидко й адекватно відповісти на російські провокації. Принаймні саме на це розраховує Путін.

Удар по найбільш незахищеній та легкій «здобичі» може спровокувати масштабну кризу. Це дозволило б Кремлю перейти від переговорів на невигідних для себе позиціях до обговорення нової системи європейської безпеки загалом. У такому разі Україна буде лише одним із елементів цього процесу, а не головним питанням.

Тому я радив би серйозно ставитися до нинішнього загострення. Не можна ігнорувати ані заяв російських представників, ані військових приготувань у цій зоні. Вони можуть свідчити про готовність Росії вдатися до гібридних провокацій, мета яких — дестабілізувати Європейський Союз і НАТО.

Питання лише в тому, коли це може статися. На мою думку, такий сценарій може збігтися із завершальним етапом виборчого процесу у Франції та початком нового електорального циклу в Німеччині. Це створило б перспективи для посилення «Альтернативи для Німеччини» (AfD) та приходу інших популістських сил у Європі, які виступають за умиротворення Росії, а не за військове протистояння з нею.

Думаю, європейські країни та НАТО розуміють ці ризики. Тому головне питання сьогодні — чи спроможні європейські інституції сформувати чітку, скоординовану та швидку відповідь на можливі дії Росії».



Експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Іван Ус оцінює ризики агресії РФ для країн Балтії у цій ситуації як досить високі — понад 50%.

«Якщо розглядати ймовірність 50 на 50, то я вважаю, що більше «так», аніж «ні». Ще під час підготовки до повномасштабного вторгнення в Україну в мене було відчуття, що Росія планувала до грудня 2022 року відновити Радянський Союз. Якщо згадати історію, СРСР був створений наприкінці грудня 1922 року. Не виключаю, що Путін хотів його відновити до сторіччя цієї дати. Тоді йому це не вдалося, але це не означає, що він відмовився від своїх планів.

Країни Балтії потрібні Кремлю для того, щоб показати слабкість Європи і НАТО. Тому в планах Путіна ці країни є.

Зверніть увагу на події останніх місяців. Після виборів до Державної думи РФ у вересні на кордоні з Естонією запровадили комендантську годину. Виникає запитання: якщо Росія нічого не планує, навіщо їй комендантська година на кордоні? Ми також бачимо дедалі агресивнішу риторику Москви щодо Естонії: ті самі аргументи, які лунали перед початком повномасштабної війни проти України. Мовляв, країна неправильно поводиться і створює загрози для Росії», — стверджує Іван Ус.

Політолог також нагадує про нещодавні інциденти з російськими ракетами X-101, які залітали в повітряний простір Польщі. Вже зранку 26 листопада у світових ЗМІ з’явилася новина про те, що РФ проводить військові навчання біля кордону з Фінляндією, яка недалеко від регіону Балтії. Іван Ус акцентує на тому, що все це разом формує тривожну картину.

«Як на мене, плани агресії проти країн Балтії вже є. Рішення про їх реалізацію, можливо, навіть ухвалене. Питання лише в тому, коли саме Кремль почне діяти», — вважає він.

Щодо заяв американських представників, зокрема Джареда Кушнера, політолог не поспішає сприймати їх як відображення реальної оцінки Вашингтоном загроз для Європи.

«Не виключаю, що він грає у таку гру, коли він робить приємні для Путіна заяви, щоб вимагати обміну полоненими. Щоб не зірвати домовленості про обмін полоненими, досягнуті в Абу-Дабі. Адже головне рішення тоді було – найбільший обмін. А його ще немає, — каже політолог Іван Ус. — Можливо, спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер роблять заяви суто «для вух Володимира Путіна». Не варто сприймати це як офіційну оцінку Сполученими Штатами безпекової ситуації в Європі. Так само не можна робити висновок, що ризиків для європейських країн немає, як це каже Кушнер.

Якщо він справді так вважає, то це може стати предметом окремої уваги в Конгресі США. Після 3 січня, коли зміниться склад Конгресу, демократи можуть ініціювати розслідування діяльності представників адміністрації, зокрема Віткоффа та Кушнера. Адже вже зараз чути питання: «Вони займаються бізнесом чи зовнішньою політикою США?. А якщо це зовнішня політика, тому чому цим не займаються професіонали? Якщо це бізнес, то чому вони використовують службове становище у власних інтересах?

Ці питання будуть і можуть викликати серйозні політичні наслідки. Тому, коли ми говоримо про Віткоффа та Кушнера як представників США на переговорах із Росією, варто враховувати, що вже в березні ситуація може змінитися, а на їхньому місці можуть опинитися інші переговорники. Це залежатиме, зокрема, від висновків комісій Конгресу та політичного тиску на адміністрацію президента. Дональду Трампу можуть сказати: «Або ти прибираєш суперечливих персоналій, або ми прибираємо тебе. Вибір за тобою».

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