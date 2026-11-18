«Барселона» 17 листопада програла Paris Basketball з рахунком 86:89 у матчі Євроліги, перервавши серію з п’яти перемог поспіль. Польський баскетболіст Александер Бальцеровський став найрезультативнішим гравцем своєї команди, набравши 17 очок.

Статистика Бальцеровського

Як повідомляє Interia Sport, Бальцеровський провів на майданчику трохи більше ніж 22 хвилини. Крім 17 очок, він зробив шість підбирань, віддав три передачі та виконав один блок. Видання назвало його MVP зустрічі.

Більше за Бальцеровського у матчі набрав лише гравець французької команди Надір Хіфі — 25 очок. Paris Basketball виграв першу, третю та четверту чверті — 24:20, 25:23 і 21:17. «Барселона» перемогла лише у другій десятихвилинці — 26:19.

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Турнірне становище

Після 12 матчів «Барселона» має вісім перемог і чотири поразки та посідає шосте місце в таблиці Євроліги. Це остання позиція, що забезпечує прямий вихід до плейоф.

Наступний матч у турнірі «Барселона» проведе 20 листопада проти белградської «Црвени Звезди». Початок гри заплановано на 20:30. На той час сербська команда посідала дев’яте місце, яке дає право на участь у плей-іні.

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