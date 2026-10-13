Бангладеш підписав з Китаєм кредитну угоду на $335,78 млн для порту Монгла — NDTV

Бангладеш підписав з Експортно-імпортним банком Китаю кредитну угоду на 335,78 млн доларів для розширення та модернізації порту Монгла. Кошти спрямують на будівництво двох контейнерних терміналів із сучасним обладнанням, повідомляє NDTV World.

Умови кредиту

За даними державного агентства Bangladesh Sangbad Sangstha, Китай підтвердив пільгове фінансування проєкту під 2% річних. Угоду 10 жовтня підписали Алія Мехер із Відділу економічних відносин Бангладеш та Фенцзюнь Тянь, помічник генерального менеджера Експортно-імпортного банку Китаю.

Проєкт також передбачає облаштування контейнерного майданчика, майданчика для видачі контейнерів і майданчика для обробки вантажів. Угоду уклали після домовленості, досягнутої під час візиту прем’єр-міністра Бангладеш Таріка Рахмана до Китаю в червні.

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Попередня угода з Індією

Раніше Індія отримала право управляти терміналом у порту Монгла за угодою з India Ports Global Limited. Метою проєкту було посилення регіонального транзиту та морської торгівлі в межах двосторонньої співпраці.

NDTV зазначає, що після візиту Таріка Рахмана до Китаю плани щодо порту Монгла та проєкту Teesta Masterplan опинилися у сфері китайської участі. Міністерство закордонних справ Індії раніше заявляло, що стежить за розвитком подій у сусідніх країнах і реагуватиме за потреби.

Міністр закордонних справ Бангладеш Халілур Рахман раніше заявив NDTV, що Дакка не розглядає свою зовнішню політику як гру з нульовою сумою та не вважає відносини з іншими країнами проблемою.

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