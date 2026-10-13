Бангладеш попросив Індію скасувати обмеження на торгівлю через сухопутні порти — NDTV

Бангладеш під час 16-го засідання Спільної робочої групи з питань торгівлі в Нью-Делі попросив Індію скасувати обмеження на експорт бангладеських товарів через сухопутні порти. Делегацію з 10 представників очолила додаткова секретарка Міністерства торгівлі Бангладеш Айєша Ахтер, повідомляє NDTV.

Вимоги Бангладеш

Дакка також закликала Індію скасувати антидемпінгові мита на бангладеські джутові вироби та ПЕТ-плівку. Окремою вимогою було збереження тарифних преференцій після виходу Бангладеш із категорії найменш розвинених країн.

На зустрічі, що розпочалася 8 жовтня, бангладеська сторона просила переглянути чинні обмеження для своїх товарів, які надходять до Індії через наземні пункти пропуску, а також усунути тарифні й нетарифні бар’єри для доступу на індійський ринок.

Запроваджені Індією обмеження

У травні 2025 року Генеральний директорат зовнішньої торгівлі Індії запровадив нові портові обмеження на імпорт окремих товарів із Бангладеш. Зокрема, ввезення готового одягу з Бангладеш дозволили лише через морські порти Нава-Шева та Колката. Індійська сторона тоді назвала це взаємним заходом у відповідь на торговельні обмеження Бангладеш щодо індійської пряжі та рису.

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У червні 2025 року Індія заборонила ввезення джуту з Бангладеш через сухопутні порти на спільному кордоні. Згідно з повідомленням директорату, обмеження поширювалися на всі сухопутні й морські порти, крім порту Нава-Шева в Мумбаї. Ці рішення вплинули на двосторонню торгівлю, передусім у прикордонних сухопутних портах.

Пропозиції Індії

Індія ще не ухвалила рішення щодо запитів Бангладеш. Водночас Нью-Делі запропонувало відновити роботу прикордонних ринків, інтегрованих пунктів пропуску та наземних митних постів, які були закриті раніше.

Індійська сторона також запропонувала зняти обмеження на постачання бавовняної пряжі та інших товарів до Бангладеш через окремі сухопутні порти. Сторони обговорили підвищення ефективності торговельних маршрутів, зокрема сполучення Агартала—Ахаура, розвиток залізничного сполучення та врегулювання питань прикордонних ринків.

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