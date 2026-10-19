Бангладеш запросив $14,5 млрд у МВФ та Світового банку — Anadolu Agency

Бангладеш звернувся до Міжнародного валютного фонду та Світового банку по нове фінансування на 14,5 млрд доларів. Уряд країни просить МВФ про програму на 4,5 млрд доларів, а Світовий банк — про ще 10 млрд доларів протягом трьох років. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на радника міністра фінансів Рашеда Аль Махмуда Тітуміра.

Переговори щодо нових програм

За словами Тітуміра, переговори щодо обох пропозицій уже тривають. Якщо заявку схвалять, це буде перша нова кредитна програма МВФ за уряду прем’єр-міністра Таріка Рахмана, який обійняв посаду в лютому 2026 року після перших загальних виборів у країні після повстання 2024 року, що призвело до повалення колишньої прем’єр-міністерки Шейх Хасіни.

Влада Бангладеш прагне отримати механізми фінансування, адаптовані до економічних потреб країни, а не стандартні умови кредитування. Міністр фінансів Амір Хосру Махмуд Чоудхурі також наголошував на потребі гнучкого фінансування для усунення структурних слабкостей економіки.

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Податки, банки та енергетичні субсидії

Країна стикається зі стійкою інфляцією, вразливістю банківського сектору, зростанням енергетичних субсидій та одним із найнижчих у світі співвідношень податкових надходжень до ВВП. Уряд також представив стимулювальну ініціативу на 600 млрд так — приблизно 4,9 млрд доларів — для підтримки бізнесу та пожвавлення економічної активності.

Бангладеш має намір підвищити співвідношення податків до ВВП із менш ніж 7% до 10% упродовж п’яти років, відновити стабільність банківської системи та стимулювати приватні інвестиції. Попередню програму МВФ для країни затвердили в січні 2023 року: спочатку її обсяг становив 4,7 млрд доларів, а згодом зріс приблизно до 5,5 млрд доларів.

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