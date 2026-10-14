Bank of America оштрафували на $1,2 млрд через системні порушення фінансового контролю

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Bank of America не повідомив вчасно про підозрілі фінансові операції на понад $5 млрд, а після зміни параметрів автоматизованого моніторингу виявив майже 8900 раніше пропущених повідомлень про такі транзакції. 13 жовтня 2026 року американська Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) видала 95-сторінковий припис щодо порушень банком вимог законодавства про протидію відмиванню коштів.

Згідно з документом, порушення мали системний характер і стосувалися виконання вимог Закону про банківську таємницю (BSA) та правил протидії відмиванню коштів (AML).

Однією з головних проблем стала несвоєчасна звітність про підозрілі операції. Загальна сума таких транзакцій перевищила $5 млрд, з яких понад $1 млрд припадало на операції, пов’язані з пріоритетними ризиками національної безпеки та незаконними фінансовими потоками.

Регулятор також вказав на недоліки системи моніторингу транзакцій. Замість того щоб самостійно виявляти підозрілу активність за допомогою внутрішніх систем, банк надмірно покладався на запити правоохоронних органів та інших фінансових установ.

Ще одним порушенням стали недоліки перевірки клієнтів. Bank of America не забезпечував належної оцінки ризиків у випадках, коли клієнти отримували значні платежі від невідомих третіх осіб, і не завжди своєчасно реагував на ознаки можливого відмивання коштів.

Серед проблемних операцій були транзакції, пов’язані з китайськими мережами з відмивання грошей. За даними документа, вони мали ознаки шахрайства, відмивання доходів від торгівлі наркотиками та незаконних фінансових схем із використанням зовнішньоторговельних операцій. Частина таких операцій була пов’язана з південно-західним кордоном США.

Показовим став результат зміни параметрів автоматизованого моніторингу. Після їх перегляду банк виявив майже 8900 раніше не виявлених повідомлень про підозрілі операції на загальну суму близько $4 млрд.

За власними оцінками Bank of America, нові налаштування мали збільшити кількість розслідувань приблизно на 16 тисяч щомісяця. Для обробки такого обсягу операцій банку знадобилося б додатково близько 750 працівників.

Цей випадок демонструє, як невідповідність між параметрами автоматизованого моніторингу, реальним рівнем ризиків і ресурсами підрозділів комплаєнсу може призвести до того, що значна кількість підозрілих операцій залишатиметься поза належним контролем.

Джерело: FinCEN

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