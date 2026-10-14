Bank of America у США оштрафували більш ніж на $1,2 млрд — The National

Міністерство фінансів США наказало Bank of America сплатити понад 1,2 млрд доларів штрафів через порушення законодавства про протидію відмиванню коштів і санкцій. Як повідомляє The National, відомство назвало це стягнення третім за розміром у своїй історії.

Крім того, Управління контролера грошового обігу США зобов’язало банк сплатити 750 млн доларів — це найбільший штраф, який цей регулятор коли-небудь накладав. У 2024 році управління вже видало Bank of America припис про припинення порушень через недоліки, пов’язані із Законом про банківську таємницю та програмами дотримання вимог.

Порушення санкційного режиму

Управління контролю за іноземними активами Мінфіну США також оголосило про врегулювання з Bank of America на 11,6 млн доларів. Воно стосується 475 ймовірних порушень санкцій щодо Росії, Білорусі, Ірану, М’янми та Сомалі, а також санкційних програм, пов’язаних із наркоторгівлею та глобальним тероризмом.

Міністерство фінансів заявило, що банк визнав умисне порушення Закону про банківську таємницю, який зобов’язує фінансові установи допомагати відомству виявляти та запобігати відмиванню грошей.

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Неповідомлені операції

За даними Мінфіну, Bank of America не повідомив Мережу боротьби з фінансовими злочинами про підозрілі операції на суму понад 5 млрд доларів. Понад 1 млрд доларів із них, за твердженням відомства, стосувалися ризиків для національної безпеки, можливих зв’язків із китайськими мережами відмивання коштів, шахрайством та іншою діяльністю, суттєво пов’язаною з південно-західним кордоном США.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що недотримання великим банком вимог щодо протидії відмиванню коштів і санкцій створює значні ризики незаконного фінансування для всієї фінансової системи країни. За його словами, рішення регуляторів має показати, що навіть найбільші фінансові установи не стоять над законом.

Bank of America є другим за величиною банком США, має понад 70 млн клієнтів і щороку обробляє приблизно 4,5 трлн доларів клієнтських платежів.

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