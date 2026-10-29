Банк, пов’язаний із Роснефтью, ініціював банкрутство компанії Медведчука в Росії

Арбітражний суд Москви розпочав процедуру банкрутства компанії «Трейдпроект», кінцевим бенефіціаром якої є український проросійський політик Віктор Медведчук, кум російського диктатора Володимира Путіна. Ініціатором процесу став Московський кредитний банк, який пов’язують зі структурами «Роснефти».

Згідно із судовими документами, у лютому 2024 року «Трейдпроект» отримав у банку кредит на 2,02 млрд рублів під заставу власного майна. Згодом компанія порушила кредитні зобов’язання. У червні 2026 року банк звернувся до суду з вимогою стягнути з позичальника 2,68 млрд рублів, включно з несплаченими відсотками.

Суд запровадив у компанії процедуру спостереження — це початковий етап банкрутства. Тимчасовий керуючий має перевірити документацію та оцінити фінансовий стан підприємства.

У 2023 році пов’язаний із Медведчуком «Трейдпроект» став власником мережі автозаправних станцій у Тюменській, Курганській і Липецькій областях Росії. Як повідомляли раніше ЗМІ, активи компанія отримала, зокрема, внаслідок рейдерських захоплень за підтримки бійців Росгвардії.

Попри придбання мережі АЗС, підприємство залишалося збитковим. У 2025 році заправки, що належать Медведчуку, також зіткнулися з дефіцитом пального на тлі українських атак безпілотників по російських нафтопереробних заводах.

Про це повідомляється з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

Нагадаємо, що До суду направлена справа про «трубу Медведчука» щодо відмивання €29 млн.

Посольство України у Сербії вимагає від влади балканської країни заборонити діяльність представництва «кума путіна» Віктора Медведчука.