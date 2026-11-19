У Польщі Польський кооперативний банк у Вишкуві повідомив, що превентивно припинив дію окремих карток Visa та Mastercard, якими проводили операції через Autopay. Кооперативний банк у Сохачеві заявив про блокування скомпрометованих карток своїх клієнтів. Про це повідомляє RMF24.

Компанія Autopay, яка надає рішення для обробки електронних транзакцій, 13 листопада заявила, що 11 листопада виявила несанкціонований доступ до своєї інфраструктури та частини даних, пов’язаних із платежами, обробленими компанією. В Autopay наголосили, що поки не підтвердили копіювання або використання даних, але не можуть цілком цього виключити. Клієнтам, яких може стосуватися інцидент, надсилають прямі повідомлення.

Які дані могли бути доступні

У повідомленнях для потенційно постраждалих клієнтів Autopay вказала на можливий несанкціонований доступ до адрес електронної пошти, IP-адрес і даних платіжної картки, використаної під час оплати. Номер телефону міг бути доступним, якщо операція стосувалася поповнення мобільного рахунку.

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Експерт із кібербезпеки Кшиштоф Смага в коментарі PAP зазначив, що зловмисники могли б здійснювати платежі за рахунок власника, якби отримали повний набір даних картки: ім’я та прізвище власника, номер, строк дії та код CVV або CVC. Він порадив отримувачам повідомлень від Autopay припинити дію картки та оформити нову.

Реакція банків

Банк у Сохачеві, посилаючись на інформацію від BPS S.A., Visa та Mastercard, заявив про глобальний інцидент безпеки, пов’язаний із витоком понад 22 тисяч даних платіжних карток. За даними установи, інцидент також стосується частини її клієнтів. Банк повідомив, що негайно заблокував усі скомпрометовані картки та поінформував їхніх власників SMS-повідомленнями.

Асоціація банків Польщі заявила, що банки аналізують доступну інформацію про інцидент і стежать за ситуацією. Сектор також оцінює можливий вплив події на клієнтів та вживає заходів для мінімізації ризику втрати коштів.

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