Барбара Йон закликала виплатити компенсації родинам жертв NSU — Anadolu Agency

У Німеччині під час вшанування 15-річчя викриття неонацистського терористичного угруповання «Націонал-соціалістичне підпілля» (NSU) закликали виплатити компенсації родинам його жертв. У місті Цвіккау, де троє ключових учасників групи роками переховувалися, відбулася меморіальна церемонія та мовчазне зібрання з квітами, свічками й паперовими журавликами, повідомляє Anadolu Agency.

Вимога про компенсації

Барбара Йон, яку призначили федеральною уповноваженою у справах жертв та їхніх родичів, заявила про необхідність фінансового відшкодування. За її словами, родинам роками доводилося жити з хибними твердженнями, нібито виконавці злочинів були пов’язані з мафією, і це не давало їм вести звичне життя.

Йон зазначила, що йдеться приблизно про 45 близьких родичів загиблих і близько 40 людей, поранених під час вибухів, спрямованих переважно проти турецьких крамниць. На її думку, компенсації могли б виплатити федеральний уряд або землі Саксонія та Баварія. У Саксонії трійка учасників NSU переховувалася, а п’ять убивств сталися у Баварії.

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Злочини та заклики до перевірок

Існування NSU стало відомим 4 листопада 2011 року після того, як двоє членів угруповання покінчили життя самогубством після невдалого пограбування банку в Айзенаху. Того ж дня третя учасниця, Беате Чепе, підпалила квартиру групи у Цвіккау. Після цього слідчі пов’язали NSU із семирічною серією расистськи мотивованих убивств, вибухів і пограбувань.

У 2000–2007 роках угруповання вбило вісьмох людей турецького походження, громадянина Греції та німецьку поліцейську. Більшість загиблих були власниками малого бізнесу. Правоохоронці впродовж років здебільшого відкидали расистський мотив і перевіряли родини жертв щодо можливих зв’язків з організованою злочинністю.

Фундація Амадеу Антоніо закликала провести по всій країні незалежні перевірки вбивств, скоєних правими екстремістами, та повністю з’ясовувати їхні політичні мотиви. За офіційною статистикою, від 1990 року в Німеччині визнано 117 смертей унаслідок правого насильства, тоді як дослідження фундації документує 223 такі випадки.

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